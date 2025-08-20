< sekcia Regióny
Botanická ulica v Bratislave má byť plne prejazdná vo štvrtok
Práce prebiehajú podľa hlavného mesta v zmysle harmonogramu.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Botanická ulica v bratislavskej Karlovej Vsi, na ktorej platia dopravné obmedzenia pre výstavbu trolejbusovej trate medzi Patrónkou a Riviérou, má byť sprejazdnená v celej šírke od štvrtka (21. 8.). Pre TASR to uviedlo oddelenie komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu. Rozsiahle zápchy ako v ostatnom období po začiatku školského roka, keď bude na cestách viac áut, hlavné mesto nepredpokladá.
„Od začiatku školského roka už bude Botanická ulica spriechodnená v plnom profile, takže nepredpokladáme rozsiahle zápchy, aké tam vidíme dnes,“ skonštatoval magistrát.
Stavebné práce by sa mali následne presunúť na Mlynskú dolinu, od Starých Gruntov po Botanickú ulicu. Ani tam však hlavné mesto podobné kolóny, aké boli na Botanickej, neočakáva. Odôvodňuje to tým, že intenzita dopravy cez Mlynskú dolinu je nižšia ako cez Botanickú ulicu. „Nepredpokladáme preto, že práce by dopravu mali tak výrazne skomplikovať,“ poznamenal magistrát.
Práce prebiehajú podľa hlavného mesta v zmysle harmonogramu. Ubezpečuje, že sa na stavbe intenzívne pracuje, a to aj z dôvodu skrátenej lehoty výstavby z 11 na deväť mesiacov, na čom sa so zhotoviteľom dohodli pred samotným odovzdaním stavby. Deklaruje tiež, že vykonávané práce sleduje na dennej báze, koncom minulého týždňa bolo priamo na stavbe aj stretnutie so všetkým firmami, ktoré na výstavbe trate participujú.
Kritiku niektorých obyvateľov či vodičov o tom, že sa na stavbe nerobí, odmieta. „To, že na niektorých úsekoch sa nepracuje, neznamená, že sa nepracuje na celej stavbe,“ odkázal magistrát s tým, že aktuálne prebiehajú práce na budovaní základov pre nové trakčné stĺpy a ukladaní nových sietí do chodníkov.
Nová trolejbusová trať prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske a Trnavské mýto. Na Dlhých dieloch je tzv. ostrovná trolejbusová trať, ktorá nie je prepojená s ostatnou trolejbusovou sieťou. Cieľom projektu je aj zníženie environmentálnych dosahov na dopravu, keďže má priniesť ekologickejšiu elektrickú MHD i zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách.
Súčasťou projektu je výstavba nového trolejového vedenia, oprava chodníkov a debarierizácia priechodov pre chodcov, zlepšiť sa má tiež križovatka pri Základnej škole Dubová. Rovnako tak rozšírenie nástupiska zastávky ZOO v smere na Habánsky mlyn.
Nová trať má mať sedem kilometrov, okolo troch kilometrov z každom smere. Spustenie trate očakáva hlavné mesto v druhom kvartáli 2026. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 15,7 milióna eur.
„Od začiatku školského roka už bude Botanická ulica spriechodnená v plnom profile, takže nepredpokladáme rozsiahle zápchy, aké tam vidíme dnes,“ skonštatoval magistrát.
Stavebné práce by sa mali následne presunúť na Mlynskú dolinu, od Starých Gruntov po Botanickú ulicu. Ani tam však hlavné mesto podobné kolóny, aké boli na Botanickej, neočakáva. Odôvodňuje to tým, že intenzita dopravy cez Mlynskú dolinu je nižšia ako cez Botanickú ulicu. „Nepredpokladáme preto, že práce by dopravu mali tak výrazne skomplikovať,“ poznamenal magistrát.
Práce prebiehajú podľa hlavného mesta v zmysle harmonogramu. Ubezpečuje, že sa na stavbe intenzívne pracuje, a to aj z dôvodu skrátenej lehoty výstavby z 11 na deväť mesiacov, na čom sa so zhotoviteľom dohodli pred samotným odovzdaním stavby. Deklaruje tiež, že vykonávané práce sleduje na dennej báze, koncom minulého týždňa bolo priamo na stavbe aj stretnutie so všetkým firmami, ktoré na výstavbe trate participujú.
Kritiku niektorých obyvateľov či vodičov o tom, že sa na stavbe nerobí, odmieta. „To, že na niektorých úsekoch sa nepracuje, neznamená, že sa nepracuje na celej stavbe,“ odkázal magistrát s tým, že aktuálne prebiehajú práce na budovaní základov pre nové trakčné stĺpy a ukladaní nových sietí do chodníkov.
Nová trolejbusová trať prepojí Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske a Trnavské mýto. Na Dlhých dieloch je tzv. ostrovná trolejbusová trať, ktorá nie je prepojená s ostatnou trolejbusovou sieťou. Cieľom projektu je aj zníženie environmentálnych dosahov na dopravu, keďže má priniesť ekologickejšiu elektrickú MHD i zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách.
Súčasťou projektu je výstavba nového trolejového vedenia, oprava chodníkov a debarierizácia priechodov pre chodcov, zlepšiť sa má tiež križovatka pri Základnej škole Dubová. Rovnako tak rozšírenie nástupiska zastávky ZOO v smere na Habánsky mlyn.
Nová trať má mať sedem kilometrov, okolo troch kilometrov z každom smere. Spustenie trate očakáva hlavné mesto v druhom kvartáli 2026. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 15,7 milióna eur.