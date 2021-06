Botanická záhrada SPU je pre opravu oplotenia dočasne zatvorená

Nitra 29. júna (TASR) – Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre je zatvorená. Ako informovala Renáta Chosraviová zo SPU, dôvodom je rekonštrukcia oplotenia.



To pôvodné bolo poškodené a na viacerých miestach nefunkčné. „Dochádzalo tu k nekontrolovateľnému vstupu osôb do priestoru parku botanickej záhrady aj mimo otváracích hodín. V súčasnosti je záhrada uzavretá, jej park otvoríme hneď, ako sa ukončia stavebné práce,“ uviedla riaditeľka botanickej záhrady Dagmar Hillová.



Ako pripomenula, po opätovnom otvorení budú v záhrade opäť prebiehať rôzne kultúrne i vzdelávacie podujatia pre verejnosť. „Pripravujeme komentované prehliadky zamerané na pestovanie okrasných a úžitkových rastlín. V spolupráci s Turistickým informačným centrom v Nitre sa plánujeme zapojiť do osláv Svetového dňa cestovného ruchu s programom zameraným na prezentáciu odbornej činnosti jednotlivých úsekov botanickej záhrady,“ vysvetlila Hillová.



Ako dodala, v botanickej záhrade v budúcnosti vzniknú aj nové vzorkovnice a zbierky okrasných rastlín, budú sa rekonštruovať nefunkčné zbierky a doplní sa parkový mobiliár. „V záhrade bude plne rozkvitnutá vzorkovnica trvalkových výsadieb, ktorú plánujeme skompletizovať v jesennom období výsadbou ďalších segmentov,“ doplnila Hillová.