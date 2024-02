Botanická záhrada SPU má prvý manipulačný elektromobil na Slovensku

Nitra 2. februára (TASR) - Do strojového parku Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) pribudol nový elektromobil Pickman. Prvý model manipulačného vozidla v type elektromobil na Slovensku využívajú pracovníci Botanickej záhrady na dennej báze na údržbu areálovej zelene, informovala jej riaditeľka Alica Beňová.



Manipulačný elektromobil získala univerzita v rámci rozvojového projektu Podpora aktivít konceptu Zelenej univerzity SPU v Nitre. Vozidlo umožňuje prístup na spevnené plochy tam, kam sa ťažká technika z dôvodu citlivosti niektorých typov povrchov nedostane. "Je obratný v manipulácii pri malom polomere otáčania, čo nám umožňuje manipuláciu v zúžených priestoroch. Tiež ho využívame pri zabezpečení čistoty areálu SPU, pri prevoze malého inventáru, drevnej a inej biologickej hmoty menších objemov, živých rastlín či dekorácií a aranžmánov na celouniverzitné podujatia," povedala Beňová.



Štvorkolka Pickman je plne elektrické vozidlo poháňané výlučne batériovým elektromotorom. Nabíja sa z elektrickej siete, čiže nevyžaduje žiadne fosílne palivá. Vozidlo je lokálne plne bez emisií, so spotrebou energie 100 Wh/km a dojazdom do 86 kilometrov. Disponuje menším množstvom mechanických častí, takže je efektívnejšie a vyžaduje si menej údržby.