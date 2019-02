Botanická záhrada SPU predstaví krásu orchideí

V dvoch skleníkoch Botanickej záhrady SPU sa nachádza 75 rodov, 210 druhov a množstvo hybridov orchideí.

Nitra 10. februára (TASR) – Krásu orchideí predstaví výstava, ktorú pripravila Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Uskutoční sa od 13. do 27. februára, jej súčasťou bude aj večerná prehliadka skleníkov, floristický seminár pod vedením Roberta Bartolena, či odborno-dobrodružný seminár Milana Mišáka z expedície po Latinskej Amerike.



V dvoch skleníkoch Botanickej záhrady SPU sa nachádza 75 rodov, 210 druhov a množstvo hybridov orchideí. Nie všetky sú v tomto období v kvete. "Orchidey u nás kvitnú od októbra do februára, návštevníkov postupne prekvapuje farebná aj druhová rozmanitosť kvetov," povedala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



Orchidey sú najrozšírenejšou čeľaďou - hlavnou zónou ich výskytu sú trópy Ameriky, Ázie a Afriky, rastú však aj v oblastiach mierneho pásma na južnej i severnej pologuli. Čeľaď zahŕňa 800 až 1000 popísaných rodov a približne 30.000 druhov. Okrem botanických druhov je známych viac ako 100.000 rôznych kultivarov a hybridov. „Orchidey rastú všade, s výnimkou púští a oblastí večného ľadu. U nás rastie až 79 druhov, sú to najmä zástupcovia tzv. zemných orchideí mierneho pásma,“ povedala riaditeľka Botanickej záhrady SPU Erika Mňahončáková.



Prvá zmienka o pestovaní orchideí pochádza z 12. storočia z Číny, do Európy sa dostali začiatkom 17. storočia z Ameriky a neskôr z Ázie. Prežil iba zlomok rastlín a prvým pestovateľom chýbali skúsenosti, preto boli veľmi vzácne a drahé. Koncom 19. storočia už boli podmienky na ich pestovanie pomerne známe a darilo sa im aj v domácnostiach. Na začiatku 20. storočia sa rozšírili po celej Európe a začali sa predávať ako rezané kvety.