< sekcia Regióny
Botanická záhrada SPU sa zapojila do záchrany ohrozených rastlín
Aktivity projektu sa začali už na jar, keď sa realizovali výsevy a testy klíčivosti.
Autor TASR
Nitra 29. septembra (TASR) - Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa zapojila do záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín. Ako informovala, v rámci spoločného projektu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) sa jej pracovníci venujú pestovaniu vzácnych rastlín z čeľadí bôbovité a kapustovité.
Sú medzi nimi kriticky ohrozené druhy Astragalus asper (kozinec drsný), Astragalus austriacus (kozinec rakúsky), Astragalus exscapus (kozinec bezlodyžný) i Crambe tataria (katran tatársky) a Spergularia media (pakolenec obrúbený). „Projekt zahŕňa predpestovanie sadeníc z osív dodaných SAV, monitoring rastových fáz a hodnotenie pestovateľských metód i testovanie postupov zameraných na zlepšenie klíčivosti tvrdých semien,“ uviedla botanická záhrada SPU.
Aktivity projektu sa začali už na jar, keď sa realizovali výsevy a testy klíčivosti. „Aktuálne prebieha presádzanie a odborná starostlivosť o mladé rastliny, ktoré po úspešnej adaptácii poputujú späť do svojich prirodzených biotopov v prírodných rezerváciách. Táto odborná činnosť je dôležitým príspevkom k ochrane rastlín, ktoré z našej krajiny pomaly miznú,“ doplnili riešitelia projektu.
Sú medzi nimi kriticky ohrozené druhy Astragalus asper (kozinec drsný), Astragalus austriacus (kozinec rakúsky), Astragalus exscapus (kozinec bezlodyžný) i Crambe tataria (katran tatársky) a Spergularia media (pakolenec obrúbený). „Projekt zahŕňa predpestovanie sadeníc z osív dodaných SAV, monitoring rastových fáz a hodnotenie pestovateľských metód i testovanie postupov zameraných na zlepšenie klíčivosti tvrdých semien,“ uviedla botanická záhrada SPU.
Aktivity projektu sa začali už na jar, keď sa realizovali výsevy a testy klíčivosti. „Aktuálne prebieha presádzanie a odborná starostlivosť o mladé rastliny, ktoré po úspešnej adaptácii poputujú späť do svojich prirodzených biotopov v prírodných rezerváciách. Táto odborná činnosť je dôležitým príspevkom k ochrane rastlín, ktoré z našej krajiny pomaly miznú,“ doplnili riešitelia projektu.