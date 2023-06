Botanická záhrada SPU v Nitre začína s prípravou biodiverzitných lúk

Nitra 20. júna (TASR) - Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre začína s prípravou biodiverzitných lúk. Založí ich na ploche dvoch hektárov v rámci projektu BIO:VCEL:IN. V najbližších dňoch pristúpi k mechanickému spracovaniu pôdy a do konca tohto roka plánuje kompletné založenie, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



Trvalé lúčne plochy vzniknú po úprave piatich trávnatých plôch v areáli univerzity. V druhej etape sa vybuduje ukážková univerzitná včelnica s piatimi úľmi a naviazaným monitorovacím systémom na včelstvá. Lúčne plochy bude snímať kamera so živým prenosom na web.



Na realizáciu projektu získala SPU grant vo výške 14.000 eur od Nadácie Slovenskej sporiteľne. "Cieľom je podpora biodiverzity prostredia, opeľovačov a zabezpečenie ekosystémových služieb, čo nám intenzívne kosený trávnik neponúka," povedala riaditeľka Botanickej záhrady SPU Alica Beňová. Sekundárnym zámerom je zníženie počtu kosieb, použitia mechanizácie a ľudských zdrojov. V neposlednom rade budú kvetinové lúky plniť aj estetickú funkciu.



Zamestnanci Botanickej záhrady SPU vyskúšajú rôzne spôsoby zakladania biodiverzitných lúk. Okrem kompletného založenia s herbicídom to bude aj formou dosevu s rôznymi typmi zmesí a s rôznym objemom výsevu. Lúčne plochy sa budú využívať na výučbu na fakultách Zelenej univerzity, ale zároveň aj na organizovanie výukových seminárov, osvetu a výskum. Do budúcna plánuje SPU pripraviť aj prehliadky pre verejnosť.