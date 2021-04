Botanická záhrada UK je krásna v každom období, tvrdí jej riaditeľ

Bratislava 24. apríla (TASR) - Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave je krásna v každom ročnom období. Tvrdí to jej riaditeľ Jaroslav Bella s tým, že návštevníci môžu do jej areálu v týchto dňoch opäť zavítať. Poznamenal, že na jar návštevníkov zaujmú najmä cibuľoviny, skalničky, kvitnúce stromy a kry, neskôr sú to azalky a rododendrony.



"Na prelome mája a júna je to prvé kvitnutie ruží, pestrofarebné letničky a trvalky kvitnú až do prvých mrazov," povedal pre TASR Bella. Ako tvrdí, na jeseň zaujme návštevníkov botanická záhrada svojimi farbami lístia a plodov.



Od minulej sezóny vysadili v areáli botanickej záhrady tri nové druhy japonských čerešní. "V rámci zimnej údržby sa doplnili viaceré druhy rastlín v tropických skleníkoch, na skalkách pribudli nové skalničky dopestované z vlastných výsevov zo semien získaných z Indexov seminum zahraničných botanických záhrad," priblížil Bella.



Expozície v botanickej záhrade sa delia na vonkajšie a skleníkové. V tej skleníkovej návštevníkov zaujme napríklad kaktusový skleník, Viktóriový skleník, ktorý je zameraný na vlhkomilnú a teplomilnú tropickú a subtropickú flóru či palmový skleník. Významnú časť botanickej záhrady vo vonkajšej expozícii tvorí rozárium. Podľa Bellu sa tu nachádza okolo 120 druhov s približne 2000 kusmi ruží. Súčasťou vonkajšej expozície sú aj rôzne skalky - vápencová, bridlicová, čadičová, žulová, andezitová či skalka z troskovej lávy. Návštevníci si môžu pozrieť aj rašelinisko, letničkové a trvalkové záhony, zbierku cudzokrajných a domácich drevín, rododendrony a azalky, zimuvzdorné a mrazuvzdorné kaktusy či stredomorská vegetácia



Botanická záhrada v hlavnom meste je opäť sprístupnená verejnosti, avšak v obmedzenom režime a za dodržiavania prísnych hygienických podmienok. Bella povedal, že vstúpiť do areálu je možné len s rúškom alebo iným vhodným prekrytím dýchacích ciest. "Rúško je možné zložiť v odľahlejších častiach záhrady, a to iba v tom prípade, ak nie je v dosahu minimálne 20 metrov žiaden návštevník z inej skupiny alebo zamestnanec botanickej záhrady," povedal Bella. Momentálne je sprístupnený len vonkajší areál, v prípade uvoľnenia opatrení budú podľa Bellu otvorené aj skleníky.