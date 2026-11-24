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Botanická záhrada UK získala na revitalizáciu a modernizáciu 300.000
Botanickú záhradu v Bratislave založili v januári 1942.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Botanická záhrada Univerzity Komenského (UK) v Bratislave získala na revitalizáciu a modernizáciu vybraných objektov 300.000 eur od Fondu na podporu cestovného ruchu. Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, informuje o tom na svojom webe aj UK.
Projekt je zameraný na revitalizáciu a modernizáciu verejne prístupnej návštevníckej infraštruktúry Botanickej záhrady UK v Bratislave s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, bezpečnosť, prístupnosť a návštevnícky komfort areálu pre domácich aj zahraničných návštevníkov.
„Cieľom je vybudovanie modernizovanej verejne prístupnej návštevníckej infraštruktúry Botanickej záhrady UK v Bratislave, pozostávajúcej z ekologicky obnoveného a modernizovaného detského ihriska s edukačnými prvkami, návštevníckeho altánku a novej vstupnej brány s automatizáciou a kontrolou vstupu,“ informuje UK. Rekonštruovať by sa mali aj pešie komunikácie, pribudnúť majú spevnené plochy, bezbariérové prístupy a súvisiaca technická a zelená infraštruktúra.
Zo zverejnenej zmluvy vyplýva, že celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu vo výške 375.000 eur. UK bude projekt spolufinancovať vo výške 75.000 eur. Obdobie realizácie je nastavené od roku 2026 do roku 2029.
Botanickú záhradu v Bratislave založili v januári 1942. Je vedecko-pedagogickým pracoviskom UK v Bratislave, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie verejnosti.
Projekt je zameraný na revitalizáciu a modernizáciu verejne prístupnej návštevníckej infraštruktúry Botanickej záhrady UK v Bratislave s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, bezpečnosť, prístupnosť a návštevnícky komfort areálu pre domácich aj zahraničných návštevníkov.
„Cieľom je vybudovanie modernizovanej verejne prístupnej návštevníckej infraštruktúry Botanickej záhrady UK v Bratislave, pozostávajúcej z ekologicky obnoveného a modernizovaného detského ihriska s edukačnými prvkami, návštevníckeho altánku a novej vstupnej brány s automatizáciou a kontrolou vstupu,“ informuje UK. Rekonštruovať by sa mali aj pešie komunikácie, pribudnúť majú spevnené plochy, bezbariérové prístupy a súvisiaca technická a zelená infraštruktúra.
Zo zverejnenej zmluvy vyplýva, že celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu vo výške 375.000 eur. UK bude projekt spolufinancovať vo výške 75.000 eur. Obdobie realizácie je nastavené od roku 2026 do roku 2029.
Botanickú záhradu v Bratislave založili v januári 1942. Je vedecko-pedagogickým pracoviskom UK v Bratislave, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie verejnosti.