Botanická záhrada UPJŠ oslavuje svoje výročie konferenciou aj výstavou
Vedecká konferencia sa začína v utorok vo Východoslovenskej galérii (VSG) na Hlavnej ulici v Košiciach a potrvá do štvrtka (11. 9.).
Autor TASR
Košice 9. septembra (TASR) - Trojdňovou vedeckou konferenciou aj ďalšou výstavou si Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v Košiciach v týchto dňoch pripomenie 75. výročie svojho založenia. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
Vedecká konferencia sa začína v utorok vo Východoslovenskej galérii (VSG) na Hlavnej ulici v Košiciach a potrvá do štvrtka (11. 9.). Ako povedal riaditeľ BZ UPJŠ Pavol Mártonfi, aj z dôvodu dôležitosti zvyšovania povedomia o ohrození biodiverzity a o rôznych vplyvoch na ňu sa výročnú konferenciu rozhodli tematicky orientovať na biodiverzitu rastlinnej ríše v čase klimatickej zmeny. „Verím, že vďaka výmene skúseností medzi odborníkmi z botanických záhrad, ale aj iných vedeckých pracovísk zo Slovenska a zahraničia si rozšírime naše vedomosti a zabezpečíme ich implementáciu do praxe v prospech zachovania druhovej rôznorodosti rastlín,“ uviedol.
Pripomenul, že pri príležitosti výročia BZ UPJŠ v tomto roku posilnili spoluprácu s VSG. Spoločne zrealizovali výstavy Džungľa aj Botanická záhrada. „Obe výstavy prepájajú environmentálne témy a sú založené na štúdiu a vzájomnej výmene vybraných zbierkových objektov zapojených inštitúcií. Spoluprácu zavŕšime treťou, autorskou výstavou Veroniky Lukášovej s názvom Tržné sily,“ dodal. Utorková slávnostná časť konferencie okrem predvernisáže výstavy zahŕňa aj oceňovanie pracovníkov BZ UPJŠ.
Botanická záhrada si rôznymi podujatiami pripomína svoje jubileum počas celého tohto roka. Vznikla 5. mája 1950 ako Botanický ústav Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. Od 1. januára 1964 bola pričlenená k UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti je vedecko-pedagogickým univerzitným pracoviskom. Vďaka ploche 30 hektárov a zbierkovému fondu, ktorý obsahuje vyše 4000 druhov, poddruhov a kultivarov rastlín, je najväčšou BZ na Slovensku. Jej areál je tiež domovom množstva živočíchov vrátane vzácnych a ohrozených druhov. Ročne ju navštevuje okolo 80.000 ľudí.
