Botanická záhrada UPJŠ otvorila svoje nové návštevnícke centrum

Košice 13. decembra (TASR) - Z niekdajšej vrátnice Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v Košiciach je moderné návštevnícke centrum, vzniklo v rámci komplexnej rekonštrukcie BZ za vyše 1,6 milióna eur. Slávnostne ho otvorili v pondelok (12. 12.). TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.



V centre si návštevníci môžu zakúpiť vstupenky do areálu, suveníry a rôzne ďalšie informačné a propagačné predmety. Poslúži aj ako informačný bod so zázemím na zhromažďovanie návštevníkov pri organizovaných prehliadkach záhrady a iných podujatiach. "Vybudovaním nového návštevníckeho centra sa BZ posúva ešte bližšie k návštevníkom. Veríme, že služby centra a kaviarne zvýšia ich komfort pri návšteve záhrady," uviedol jej riaditeľ Pavol Mártonfi.



Podľa univerzity bol vznik návštevníckeho centra súčasťou komplexnej rekonštrukcie BZ, ktorá sa začala v máji 2021 a pozostávala z dvoch častí. Prvá bola venovaná zatepleniu administratívnej budovy, obvodového a strešného plášťa, výmene výplňových konštrukcií, okien a dverí. Okrem iného zahŕňala aj práce súvisiace s ústredným kúrením. Táto časť stála 1,2 milióna eur, z toho UPJŠ prispela z vlastných zdrojov sumou vo výške viac ako 360.000 eur.



Druhou časťou bola modernizácia samotných vstupných priestorov areálu BZ. Vznikla prevádzka kaviarne aj návštevnícke centrum s polyfunkčným využitím. "Samotné návštevnícke centrum bolo prakticky nanovo vybudované s nákladmi viac ako 402.000 eur, pričom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poskytlo príspevok vo výške 200.000 eur a náklady UPJŠ dosiahli sumu viac ako 202.000 eur," spresnila Hoľanová.



Otvorenie návštevníckeho centra podľa rektora UPJŠ Pavla Sováka zavŕšilo tohtoročnú sériu úspešných rekonštrukcií priestorov univerzity a jej pracovísk. "Naším cieľom je vytvoriť moderný univerzitný kampus so širokou škálou služieb nielen v oblasti vzdelávania, ale aj pre širšiu verejnosť," dodal.