Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach opäť ponúka výstavu orchideí

Košice 14. februára (TASR) - Približne 900 kusov rastlín z rodov ako lišajovec, vanda, cymbídium, dendróbium či črievičkovec ponúka výstava Orchidey - skvosty v ríši rastlín. Jej 13. ročník v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v Košiciach otvárajú v piatok. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.



Valéria Kocová z BZ spresnila, že ide o rastliny žijúce na zemi, alebo také, ktoré sú prichytené vysoko na stromoch, kde majú dostatok svetla. "Známymi zástupcami oboch skupín sú rastliny z rodu cymbídium. Tvoria veľké kvety a mohutné trsy, výška rastlín sa pohybuje od 0,3 až do 1,5 metra. Tieto robustné orchidey sú rozšírené v horských oblastiach južnej a juhovýchodnej Ázie a Austrálie," uviedla.



Orchidey sú výnimočné rastliny, ktoré ľahko podliehajú vývojovým zmenám a dobre sa medzi sebou krížia, preto sú jednotlivé rody a druhy orchideí tak variabilné. "To ponúka priestor na šľachtenie a vďaka tisíckam hybridov a kultivarov bude na výstave predstavená pestrá paleta farieb, tvarov, ale aj veľkostí týchto rastlín," dodala Hoľanová s tým, že hoci sú u nás orchidey mimoriadne populárne a bežne dostupné, odborníci upozorňujú, že orchidey vyskytujúce sa v prírode patria medzi ohrozené druhy.



Výstava potrvá do 2. marca. Návštevníci môžu navštíviť skleníky BZ na Mánesovej ulici denne od 9.00 do 17.00 h.