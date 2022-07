Káva či koncerty, aj to čaká návštevníkov v Botanickej záhrade UPJŠ

Na snímke novootvorená kaviareň Botanicafé v zrekonštruovanej budove Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach 9. júla 2022, v ktorej sa konal botanický SWAP rastlín. Foto: TASR František Iván

Košice 10. júla (TASR) - Po koncertoch a umeleckej výstave v predošlých dvoch rokoch organizuje Botanická záhrada (BZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach kultúrny program aj počas tohto leta. V priestoroch, ktoré podstúpili rekonštrukciu, tiež pribudla kaviareň, v ktorej sa v sobotu (9. 7.) uskutočnil swap rastlín.Ako informovala hovorkyňa košickej UPJŠ Laura Hoľanová, v nedeľu o 18.00 h vystúpi v BZ 30-členný univerzitný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae.uviedla s tým, že v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v budove Alfa v Kasárňach Kulturparku s polhodinovým časovým posunom.V auguste pozýva BZ UPJŠ na koncert klaviristu Norberta Daniša (7. 8.) i finalistu hudobnej súťaže Košický zlatý poklad v roku 2021, skupiny 7 P. M. (14. 8.).Uprostred leta tiež v BZ sprístupnia výstavu SCUPA - Sculpture Park, na ktorej spolupracovali košická VUNU Gallery a Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach.Po ukončení rekonštrukcie priestorov BZ UPJŠ vznikol priestor pre kaviareň. Podľa slov vedúceho Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Michala Gogu zavíta do BZ počas roka veľa návštevníkov, okrem toho v týchto priestoroch sídlia aj katedra botaniky a katedra genetiky a počas semestra ich navštevuje veľa študentov, denne tam sú taktiež pracovníci BZ.ozrejmil dôvod vzniku kaviarne pre TASR. Ako doplnil, ďalší z kampusov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ tak bude mať tiež "príjemné miesto na stretávanie sa".V sobotu sa v BZ UPJŠ uskutočnil aj druhý swap rastlín, ktorým občianske združenie (OZ) BotaniKE nadviazalo na úspešný projekt spred dvoch rokov.vysvetlil pre TASR predseda OZ Martin Pizňak. Keďže má aktivita slúžiť nielen na výmenu rastlín, ale i skúseností, návštevníci sa na swape mohli naučiť, ako založiť rastlinné terárium, či nechať si poradiť, čo robiť s chorou rastlinou, od fytopatológa.Počas prázdninových mesiacov je BZ UPJŠ pre verejnosť otvorená denne, vonkajší areál je v riadnom režime okrem letných koncertov sprístupnený v čase od 9.00 do 18.00 h, expozície v skleníkoch do 17.00 h. Informácie o podujatiach zverejňuje BZ na svojej webovej stránke a sociálnej sieti.