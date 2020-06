Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach sprístupnila aj vnútorné priestory

Košice 3. júna (TASR) – Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti s novým koronavírusom od stredy opätovne verejnosti sprístupnila svoje skleníky. Pre TASR to uviedol jej riaditeľ Pavol Mártonfi.







„Botanická záhrada bez skleníkov je ako hrad bez strechy a múrov, takže sme veľmi radi, že môžeme po mesiaci, kedy sme mali otvorené len vonkajšie priestory, otvoriť aj vnútorné priestory,“ uviedol. Ako pripomenul, v dôsledku koronakrízy nemohli zorganizovať napríklad ani pravidelnú výstavu Motýle exotických trópov. „Máme však iný program, kde sa nám podarilo dohodnúť preloženie výstavy bonsajov, ktorá mala byť na prelome apríla a mája. Chceli by sme zachovať všetky ďalšie akcie, ktoré máme pripravené na august a jeseň,“ dodal Mártonfi. Spolu s filatelistami chystajú ďalšiu výstavu, spojená bude s inauguráciou poštovej známky z emisného radu Ochrana prírody, ktorá je naplánovaná na 17. júna.



Predpokladá, že strata na vstupnom do botanickej záhrady dosiahne do konca júna okolo 30.000 eur. „Školy nechodia, na školské výlety zvykli chodiť najmä v máji a v júni, tiež bola výstava motýľov, ktorá pritiahla zvýšený počet návštevníkov,“ vysvetlil.