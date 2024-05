Botanická záhrada v Košiciach počas DOD ponúka aj prebytky rastlín

Košice 10. mája (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) si v piatok pripravila Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v Košiciach. Návštevníci tak majú bezplatný vstup do celého jej areálu do 17.00 h. Niektoré rastliny si možno aj zakúpiť. Pre TASR to uviedol riaditeľ BZ UPJŠ Pavol Mártonfi.



"Návštevníci si môžu pozrieť napríklad skleníky s tropickými rastlinami, ako aj sprístupnený vonkajší areál, kde je množstvo domácich a cudzokrajných rastlín. Viaceré v tomto čase kvitnú. Počas DOD si možno zakúpiť aj naše prebytky rôznych rastlín," povedal s tým, že spolupracujú tiež s klubmi citrusárov a kaktusárov, ktorí okrem predávania rastlín poskytnú aj poradenstvo.



Mártonfi dodal, že skleník Viktória nebude otvorený, keďže v ňom pripravujú obľúbenú výstavu exotických motýľov, ktorú plánujú sprístupniť o týždeň. V sobotu (11. 5.) zas BZ UPJŠ chystá Botanický SWAP rastlín. "Záujemcovia môžu priniesť rastliny a vymeniť si ich," spresnil s tým, že je pripravený aj sprievodný program. V rámci neho si bude možné napríklad vyrobiť vlastnú čokoládu s botanickými prísadami.