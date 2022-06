Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici poukáže na zmenu klímy

Tatranská Lomnica 3. júna (TASR) – Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici sa pridáva k stovkám európskych "zelených oáz", podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad sa tam bude konať už ôsmykrát. Okrem prechádzky čakajú na návštevníkov aj aktivity o zmenách klímy. Botanička Správy Tatranského národného parku (TANAP-u) Zuzana Homolová uviedla, že výskumníci chcú v tejto súvislosti upozorniť na dôležitosť "zelených útočísk".



Sprievodný program vrátane komentovaných prehliadok v botanickej záhrade pripravili na piatok. Po chladnej jari v Tatranskej Lomnici ešte stále kvitnú druhy, ktoré už boli po minulé roky v rovnakom čase odkvitnuté. "Využijeme tiež aktivitu a poznatky našich lesných pedagógov a na ukážke ekohier budeme demonštrovať, ako sa klimatické zmeny dotýkajú vegetácie plies a potokov, ale aj zveri," priblížila Homolová, ktorá je vedúcou Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u i odbornou garantkou Expozície tatranskej prírody.



Jednou z ekohier, ktoré na návštevníkov čakajú, bude aj priraďovanie rastlín k biotopom, do ktorých patria. "Ukážeme si to hlavne na chránených druhoch ako iskerník zakoreňujúci, ktorý rastie na území Slovenska iba na jedinej lokalite vo Vysokých Tatrách. Jeho výskyt je izolovaný a existencia viazaná na kolísajúcu hladinu plesa, pri ktorom rastie," dodáva Homolová. Práve klimatické zmeny, ktoré spôsobujú klesanie vody v jazere, môžu podľa nej zapríčiniť vyhynutie ojedinelého druhu. "Okrem výchovy či vzdelávania má botanická záhrada aj ďalšie dôležité poslanie, tým je záchrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry," pripomína podstatnú úlohu záhrady botanička.



Expozícia tatranskej prírody je verejnosti prístupná od 9.00 do 17.00 h až do konca augusta, v septembri je to do 15.00 h.