Botanickú záhradu vo Vysokých Tatrách navštívilo tento rok 13.000 ľudí

Vysoké Tatry 18. septembra (TASR) - Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách tento rok prilákala do svojich priestorov 13.000 návštevníkov. Hovorkyňa Správy Tatranského národného parku Nina Obžutová informovala, že nedávno ukončená letná sezóna bola v botanickej záhrade o čosi slabšia ako vlani. Počet turistov tam klesol o takmer 350.



Expozíciu tento rok sprístupnili 8. mája. "Veľký úspech mal počas leta predaj sadeníc z vlastnej produkcie. Ako každé leto, aj v tomto roku boli v ponuke sadenice tatranských rastlín a drevín vypestovaných v botanickej záhrade, vyberať si mohli zákazníci až z 88 druhov. Návštevníci si kúpili 3289 kusov sadeníc," uviedla Obžutová. Okrem rastlín si domov odniesli aj 169 sadeníc tatranských drevín a takmer 100 kusov semien. Najväčší záujem bol už tradične o plesnivec alpínsky, ale nezaostávali ani horec Clusiov, dryádka osemlupienková či lomikameň metlinatý. Z kvetov Tatier sa najväčšej obľube tešia sadenice astry alpínskej a žltohlava najvyššieho. Spomedzi drevín návštevníci kupovali najmä borovicu limbu, borovicu horskú - kosodrevinu a jedľu bielu.



"Máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu od návštevníkov. Oceňovali najmä upravené prostredie a starostlivosť oň. Staršie generácie, ale aj mladí ľudia si pochvaľovali pokoj, ticho a oddychovú atmosféru záhrady. Pre nás je to príjemné, keď našu prácu ocenia priamo tí, ktorí záhradu navštívia. Je to zároveň povzbudením do ďalšej práce," zhodnotila tohtoročnú sezónu expozície jej vedúca Jana Černická.



Návštevnú sezónu v botanickej záhrade síce v polovici septembra ukončili, práce v exteriéri sa však podľa Obžutovej ani zďaleka nekončia. Kým zem stuhne mrazom a prikryje ju sneh, budú mať zamestnanci plné ruky práce so zazimovaním expozície, aby prežila tatranskú zimu a na jar bola opäť pripravená privítať návštevníkov.