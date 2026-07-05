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Božik: Posolstvo sv. Cyrila a Metoda presahuje hranice minulosti
Úcta k histórii, kultúrnemu dedičstvu a hodnotám, ktoré formovali generácie pred nami, je podľa jeho slov zároveň prejavom zodpovednosti voči budúcim generáciám.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Posolstvo svätých Cyrila a Metoda presahuje hranice minulosti, pripomína nám hodnotu vzdelania, porozumenia, vzájomného rešpektu a úcty k vlastným koreňom. Pri príležitosti nedeľného sviatku vierozvestcov to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik s tým, že ovplyvnili duchovné, kultúrne i vzdelanostné dejiny našej krajiny.
„Tradície nie sú len spomienkou na minulosť. Sú pevným základom, na ktorom budujeme modernú, kultivovanú a sebavedomú spoločnosť,“ povedal predseda ZMOS-u. Úcta k histórii, kultúrnemu dedičstvu a hodnotám, ktoré formovali generácie pred nami, je podľa jeho slov zároveň prejavom zodpovednosti voči budúcim generáciám.
ZMOS pri tejto príležitosti vyjadruje úctu všetkým, ktorí vo svojich mestách a obciach zachovávajú tradície, rozvíjajú kultúrny život a posilňujú komunitného ducha. „Práve samosprávy zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri ochrane hodnôt, ktoré z nás robia moderný, kultúrny a demokratický národ,“ doplnil Božik. Zároveň si praje, nech je sviatok svätých Cyrila a Metoda pre všetkých príležitosťou pripomenúť si, že skutočný pokrok vyrastá z poznania vlastných koreňov, z úcty k druhým a zo schopnosti spájať tradície s víziou budúcnosti.
„Tradície nie sú len spomienkou na minulosť. Sú pevným základom, na ktorom budujeme modernú, kultivovanú a sebavedomú spoločnosť,“ povedal predseda ZMOS-u. Úcta k histórii, kultúrnemu dedičstvu a hodnotám, ktoré formovali generácie pred nami, je podľa jeho slov zároveň prejavom zodpovednosti voči budúcim generáciám.
ZMOS pri tejto príležitosti vyjadruje úctu všetkým, ktorí vo svojich mestách a obciach zachovávajú tradície, rozvíjajú kultúrny život a posilňujú komunitného ducha. „Práve samosprávy zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri ochrane hodnôt, ktoré z nás robia moderný, kultúrny a demokratický národ,“ doplnil Božik. Zároveň si praje, nech je sviatok svätých Cyrila a Metoda pre všetkých príležitosťou pripomenúť si, že skutočný pokrok vyrastá z poznania vlastných koreňov, z úcty k druhým a zo schopnosti spájať tradície s víziou budúcnosti.