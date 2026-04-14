Božik: Projekt občianskych služieb je pre samosprávy významný
Autor TASR,aktualizované
Zvolen 14. apríla (TASR) - Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS) i túlavé psy v rómskych osadách sú súčasťou priorít, ktoré prijala sekcia pre marginalizované rómske komunity Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Na tlačovej konferencii vo Zvolene o tom v utorok informovala predsedníčka sekcie Zuzana Nebusová.
Zdôraznila, že MOaPS sú pre samosprávy významné. Predseda ZMOS-u Jozef Božik doplnil, že stále nie je spustená výzva na podávanie žiadostí na ich financovanie. „Dôležité sú najmä v tých stovkách miest a obcí, kde je koncentrácia príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) veľmi vysoká a spôsobuje bezpečnostné problémy,“ objasnil. Konštatoval, že je to oblasť, ktorou sa v súčasnosti zaoberajú primátori a starostovia, ktorí riešia bezpečnosť obyvateľov. Spomenul, že tam, kde končia MOaPS, majú problémy so zásahmi v rómskych osadách. Výhodami zamestnancov poriadkových služieb sú podľa neho znalosť komunity, územia, lokality i jazyka. Poznamenal, že služby poznajú spoločenstvá, ich vzťahy a veľakrát dokážu riešiť aj osobné vzťahy medzi rodinami.
Úlohou členov MOaPS je dohliadať aj na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním. Okrem toho majú na starosti monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci miestnej rómskej komunity, ako aj medzi komunitou a väčšinovým obyvateľstvom.
Miriam Žiaková z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) v utorok pre TASR uviedla, že úrad na tlačovej konferencii v marci tohto roka informoval verejnosť, že výzvu na pokračovanie projektu MOaPS pripravujú. A to ihneď po uvoľnení prostriedkov na tento projekt. „Tento proces má však pevne stanovené postupy a pravidlá, ktoré nemožno urýchliť,“ zhrnula s tým, že výzva je v súčasnosti v štádiu prípravy. Jej vyhlásenie predpokladá ÚSVRK začiatkom leta, v júni až v júli tohto roka.
Nebusová pripomenula aj preventívne projekty starostlivosti o túlavé psy. Takéto aktivity majú význam nielen pre zvieratá, prispievajú aj k väčšiemu poriadku a bezpečnosti v obciach. Úspešné pilotné projekty a merateľné ukazovatele z niektorých slovenských miest treba podľa nej sledovať a späť sa k nim vracať. Dodala, že pripomienky boli k tomu, že v sekcii nepracujú aj rómski starostovia. „Vyzývame ich, aby sa zapojili do našej sekcie, aby tie priority, ktoré sme schválili, môžeme plniť,“ reagovala. Doplnila, že ich návrhy tak budú môcť byť ďalej akceptované, slovenské ministerstvá im pomôžu a potom môžu byť aj výsledky ich spoločnej práce pre MRK.
