Božik: Úcta a rešpekt k starším by nemali patriť len k mesiacu október
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Úcta a rešpekt k starším by nemali patriť len k mesiacu október, ale mali by byť prirodzenou súčasťou našich každodenných vzťahov. Konštatuje to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik pri príležitosti Mesiaca úcty v starším.
„Združenie vyjadruje hlbokú úctu a vďaku všetkým seniorom za ich celoživotnú prácu, odovzdané skúsenosti, múdrosť a hodnoty, ktorými obohacujú naše rodiny i spoločnosť,“ odkazuje Božik.
Mestá a obce si podľa neho tento „významný čas“ pripomínajú tisíckami podujatí, kultúrnymi, spoločenskými a komunitnými aktivitami, ktoré sú venované starším spoluobčanom. Tieto stretnutia majú byť prejavom uznania, ale aj povzbudením, že seniori majú nezastupiteľné miesto v živote každej komunity. Združenie zároveň ďakuje všetkým samosprávam, kultúrnym inštitúciám, školám a dobrovoľníkom, ktorí sa zapájajú do organizovania programov pre seniorov.
