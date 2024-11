Božik:ZMOS odmieta odmeny 800 eur, kým štát negarantuje ich vyplatenie

Trenčín 29. novembra (TASR) - Akékoľvek návrhy zo strany štátu smerom k odborovým organizáciám o tom, že chcú dať zamestnancom odmeny vo výške 800 eur, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) jednoznačne odmieta do chvíle, kým štát nebude garantovať vyplatenie týchto peňazí mestám a obciam. Po stretnutí vedenia ZMOS s regionálnymi združeniami ZMOS v Trenčianskom kraji to povedal predseda ZMOS Jozef Božik.



"Dnes mestá a obce na to peniaze nemajú, hoci by veľmi radi svojim zamestnancom odmeny dali. Tie peniaze chýbajú. Samosprávam dokonca chýbajú peniaze aj na to, aby dokázali vykryť dotačné schémy a prevádzku športovísk alebo iných zariadení, ktoré máme v gescii. Mestá preto avizujú, že budú šetriť na športe a na kultúre," zdôraznil Božik.



Zároveň podľa neho mnohé obce pri zostavovaní rozpočtu avizujú, že budú ešte prehlbovať znižovanie niektorých služieb. Už dnes má ZMOS informácie, že niektoré obce už v noci vypínajú verejné osvetlenie.



"My si uvedomujeme, že ak niekto dá ponuku a chce pomôcť športovcom tým, že zamestnávatelia, ktorí majú viac ako 49 zamestnancov, budú musieť vyplatiť 275 eur svojim zamestnancom, ak preukážu, že zaplatili 500 eur športovému klubu. To sa dotkne výdavkovej časti rozpočtov samospráv," zdôraznil predseda ZMOS.



Mestám a obciam podľa neho akútne chýbajú finančné prostriedky, ktoré samosprávam predchádzajúce vlády odobrali.



"V roku 2023 to bolo pol miliardy eur, v roku 2024 rovnako pol miliardy eur a v budúcom roku to bude minimálne 400 miliónov eur. Vláda má sama problémy s verejnými financiami a pri rokovaní s ňou sme narazili na problém, že nám nemá ako pomôcť. Po viacerých rokovaniach sa nám podarilo presvedčiť vládu, aby nám do výnosov daní z príjmov fyzických osôb vrátili 50 miliónov eur. Zároveň konštatujeme, že na konci roka oproti schválenému štátnemu rozpočtu, si mestá a obce zaknihujú výpadok 30 miliónov eur," doplnil Božik.