Bránami košickej zoo prešiel stotisíci návštevník skôr ako po iné roky

Košice 22. júna (TASR) - Zoologická záhrada (zoo) Košice v stredu dopoludnia privítala v poradí stotisíceho návštevníka v tomto roku. Túto pomyselnú métu prekonali skôr než po iné roky. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



"Tak skoro ešte nikdy vo svojej histórii zoologická záhrada nevítala jubilejného stotisíceho návštevníka. Koncom júna sa to podarilo iba dva razy. Prvýkrát to bolo v roku 2013, keď svoje brány otvoril DinoPark. Druhý raz to bolo v rekordnom roku 2019, keď do zoo prišlo vyše 254.000 ľudí," uviedla Malešová s tým, že jubilejnou návštevníčkou sa stala štvorročná Karinka z Košíc, ktorá prišla do zoo v sprievode svojej tety a jej priateľky Joann z anglického mesta Leeds.



Z hľadiska návštevnosti bol podľa zoo zaujímavý v tomto roku už január, ale tiež február. Rekordných 37.000 návštevníkov však prišlo v máji. Omnoho početnejšiu skupinu ako v predchádzajúcich dvoch rokoch ovplyvnených pandémiou nového koronavírusu tvorili zahraniční turisti, a to nielen Ukrajinci. Išlo najmä o maďarských a českých návštevníkov či Angličanov a nemecky hovoriacich turistov.



Návštevníkov podľa Malešovej lákali nové druhy zvierat, no najmä mláďatá.