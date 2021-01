Brankovský vodopád je čarovný najmä v zime, mení sa na ľadovú stenu

Brankovský vodopád je najvyšším vodopádom Nízkych Tatier. Má výšku 55 metrov. Napriek svojmu prvenstvu nie je príliš známy. Nachádza sa v oblasti Podsuchá, čo je jedna z osád Ružomberka. Na snímke z 25. januára 2021 turista pod Brankovským vodpádom v Ružomberku Podsuchej. Foto: EASYFOTO TASR - Miroslava Mlynárová

Ružomberok 30. januára (TASR) – Doslova na skok od cyklotrasy z Ružomberka do Korytnice sa týči Brankovský vodopád. S výškou 55 metrov nesie prvenstvo ako najvyšší vodopád v Nízkych Tatrách. Vedie k nemu nenáročná turistická trasa vhodná aj pre rodiny s deťmi. Podľa Gabriely Demčákovej z oddelenia regionálnej politiky ružomberskej radnice je vodopád vyhľadávanou atrakciou. V zimných mesiacoch sa mení na ľadovú stenu.zhodnotila Demčáková.Pešia trasa k vodopádu vedie od parkoviska v ružomberskej osade Podsuchá po zelenej značke. V závislosti od zdatnosti turistu trvá približne pol hodiny. Po ceste si návštevníci môžu pozrieť náučnú tabuľu o vodopáde. Demčáková informovala, že sa s týmto prírodným divadlom radi delia s turistami aj prostredníctvom elektronických či printových propagačných materiálov.Brankovský vodopád sa nachádza na západnom okraji Nízkych Tatier pri ústí do Revúckej doliny. Radí sa do rebríčka najvyšších vodopádov na Slovensku. Množstvo vody, ktoré preteká vodopádom, je závislé od zrážok, čiže aj od ročného obdobia. Vodopád a jeho okolie je od roku 1980 národnou prírodnou pamiatkou, patrí do Národného parku Nízke Tatry.