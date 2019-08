Brány zrekonštruovanej pasáže v Starej Ľubovni oficiálne otvorili

Stavebný ruch v pasáži definitívne skončil minulý týždeň.

Stará Ľubovňa 14. augusta (TASR) – Po komplexnej rekonštrukcii v stredu oficiálne otvorili brány pasáže vedúcej na Námestie sv. Mikuláša z Farbiarskej ulice v Starej Ľubovni. Obnova priestoru predstavovala jednu z najvýznamnejších investičných akcií samosprávy, ktorej realizácia sa konala počas minulého i tohto roka v dvoch etapách. Uviedol to primátor mesta Ľuboš Tomko s tým, že prvú etapu realizovali od mája do augusta 2018.



Zahŕňala rekonštrukciu podchodu a zadnej časti jedného z najvýznamnejších meštianskych domov pamiatkovej zóny - tzv. mestského paláca, ktorého súčasťou je aj spomínaná pasáž. Stavebné práce v hodnote takmer 55.000 eur boli zamerané na odstránenie narušeného až havarijného stavu podchodu, ktorý vznikol v dôsledku vlhkosti a pôsobenia vodorozpustných solí v murovanej konštrukcii a v omietke. „Rekonštrukcia tiež zahŕňala opravy pavlače a obnovy výrazne narušenej severnej, teda zadnej dvorovej časti fasády mestského paláca. Uložená bola aj veľkoformátová dlažba a prebehla i výmena výplní otvorov vrátane osadenia novej vstupnej dvojkrídlovej brány a dverí priľahlých objektov,“ ozrejmil primátor.



Takmer pred rokom odštartovala druhá etapa takmer za 230.000 eur, zameraná na vybudovanie architektonicky modernej presklenej časti nadväzujúcej na historické klenby podchodu. Jej konštrukcia pozostáva z oceľových stĺpov osadených v zvislom i priečnom smere, pričom nosná konštrukcia strechy je tvorená z oceľových oblúkov. Zastrešenie i opláštenie bočných stien je z priehľadného polykarbonátového materiálu, čím sa priestor prirodzene presvetlil. „V celom objekte použili veľkoformátovú dlažbu i automatické ovládanie LED osvetlenia. Vstupy do pasáže predstavujú brány na báze ocele, vyplnené dizajnovým pletivom, ktoré sa budú v nočných hodinách uzatvárať, pričom chránená je aj kamerovým systémom,“ dodal Tomko.



Stavebný ruch v pasáži definitívne skončil minulý týždeň. Aj napriek tomu, že sa obdobie realizácie z dôvodu nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok predĺžilo z pôvodných deväť na 11 mesiacov, výsledok je v porovnaní s pôvodným stavom podľa primátora skutočne významný. „Komplexnou rekonštrukciou pasáže sa nám podarilo vytvoriť krytý komunikačný priestor s prirodzeným presvetlením, čím sa vytvoril príjemnejší a pocitovo bezpečnejší prechod pre peších. Ten je pomerne frekventovaný, keďže na Farbiarskej ulici sídlia významné objekty občianskej vybavenosti, napr. úrad práce a Kino Tatra,“ zdôraznil s tým, že výsledkom rekonštrukcie nie je len technické, ale aj estetické zlepšenie priestorov pasáže, ktorá bude slúžiť aj ako exteriérová galéria. V súčasnosti je tam umiestnených osem historických fotografií mesta zachytených v priebehu 19. a 20. storočia.