Brat postrelil mladšiu sestru vzduchovkou

Polícia všetky okolnosti prípadu preveruje.

Malý Slavkov 5. júna (TASR) – Pri manipulácii so vzduchovkou v obci Malý Slavkov, okres Kežmarok, sa zranilo šesťročné dievča. Polícia začala trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala o tom, že k incidentu malo dôjsť ešte v nedeľu (2. 6.).



„Vo dvore jedného z rodinných domov pri streľbe zo vzduchovky došlo k zasiahnutiu malého dievčaťa. To údajne nekontrolovane vbehlo do streleckého priestoru, zo vzduchovky v tom čase strieľal jeho desaťročný brat za prítomnosti ich mamy. Dievčatko strela zasiahla do ramena, ošetrili ho v kežmarskej nemocnici,“ priblížila hovorkyňa.



Dodala, že polícia všetky okolnosti prípadu preveruje. Zároveň upozorňuje na potrebu opatrnosti zvlášť v prípade manipulácie so zbraňou a v prítomnosti maloletých detí.