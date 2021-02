Bývalé energetické učilište v Bratislave bude opäť slúžiť verejnosti

Bratislava 18. februára (TASR) – Mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) si zamenia pozemky. Vo štvrtok o tom rozhodli bratislavskí mestskí poslanci. Bývalé Stredné odborné učilište (SOU) energetické i jeho okolie v bratislavskej Záhorskej Bystrici tak má opäť slúžiť verejnosti. Ráta sa tu totiž s vybudovaním novej školy a škôlky, nájomných bytov či domova sociálnych služieb.



Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, na ktorých sú umiestnené stavby, prípadne areály stavieb vo vlastníctve BSK, a to predovšetkým stredné školy a domovy sociálnych služieb. Zámenou má podľa magistrátu prísť k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a zosúladeniu užívacieho stavu s právnym stavom. Hlavné mesto získa areál bývalého SOU energetického v Záhorskej Bystrici, v ktorom chce magistrát realizovať svoj zámer rozvíjania bytového fondu. Mestská časť Záhorská Bystrica tu chce vytvoriť nové vyučovacie priestory. Na pozemkoch BSK v Rači na Hliníckej bol vybudovaný mestskou časťou Rača chodník. Pozemky BSK pri Divadle Aréna, ktoré sú predmetom zámeny, sa nachádzajú mimo areálu Divadla Arény. Zámenou týchto pozemkov tak príde k majetkovoprávnemu vyrovnaniu.



Zámenu pozemkov schválili vo februári aj poslanci zastupiteľstva. Starosta Záhorskej Bystrice a zároveň poslanec BSK Jozef Krúpa vtedy na zámenu pozemkov reagoval, že ide o príklad spolupráce medzi hlavným mestom, BSK a mestskej časti. „Na jednom krásnom pozemku zriadi mestská časť základnú a materskú školu, kraj môže využiť funkciu pre vybudovanie domova sociálnych služieb a magistrát má v pláne budovať nájomné byty,“ priblížil Krúpa. Deklaroval, že ak mestská časť dostane areál do správy, začne samospráva pracovať na projekte zriadenia škôlky i školy. Plánuje tiež vypísať architektonickú súťaž, ktorá by mala priniesť riešenie výstavby nového školského areálu, známe by mali byť aj náklady na jeho realizáciu. „Tohtoročný rozpočet počíta s financovaním projektov nového školského areálu,“ pripomenul Krúpa, ktorý upozornil, že okrem základnej školy a materskej školy má samospráva ambíciu vybudovať v areáli aj ďalšie zariadenia či športoviská pre obyvateľov, ide však o plán v horizonte troch až piatich rokov.



Viceprimátorka Bratislavy Lucia Štasselová na sociálnej sieti priblížila, že touto zámenou prejde budova ubytovne Elektrovodu do vlastníctva hlavného mesta, ktoré tak získa po rekonštrukcii 62 nájomných bytov. „Najväčšia časť bývalého SOU energetického v Záhorskej Bystrice bude následne zverená mestskej časti Záhorská Bystrica. Splní sa jeden z mojich hlavných cieľov, aby sa do areálu Elektrovodu vrátil život a ďalej nechátral,“ uviedla.