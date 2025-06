Bratislava a ďalšie mestá zakladajú parkovaciu asociáciu

Bratislava 19. júna (TASR) - Hlavné mesto spolu s niektorými ďalšími mestami, mestskými spoločnosťami a so spoločnosťami súkromného sektora zakladajú Parkovaciu asociáciu miest a obcí Slovenska (PAMOS). Snahou je vytvoriť fórum na výmenu názorov na identifikáciu potrieb a stanovenie cieľov, ale aj iniciovanie, podpora a podieľanie sa na koncipovaní legislatívnych, edukačných či iných opatrení v oblasti parkovania a parkovacích politík. Návrh členstva schválilo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.



„Za vznikom PAMOS stoja najmä samosprávy, ktoré požadujú aktívnejší prístup k riešeniu tém statickej dopravy vzhľadom na výrazný posun v oblasti parkovacej politiky v jednotlivých samosprávach v uplynulých piatich rokoch,“ konštatuje dôvodová správa s tým, že pociťujú potrebu väčšej spolupráce v témach súvisiacich s parkovaním, od legislatívy cez ŤZP, diplomatov, zahraničných vodičov, kontrolu či vymáhanie.



Prípravný výbor novej parkovacej asociácie pritom identifikoval mnohé skutočnosti, ktoré považuje za významné. Spomína lobing na vláde SR, v Národnej rade SR a príslušných gesčných ministerstvách so zapojením Policajného zboru, a to hlavne vo veciach zmien legislatívy. Pozornosť smeruje aj na kroky k zmenám v oblasti kontroly parkovania, projektovanie a plánovanie ciest a parkovacích plôch a dopravného značenia, problematiku elektromobility i objektívnu zodpovednosť. Venovať sa podľa asociácie treba aj problematike záchranných zložiek v rámci verejného priestoru, parkovaniu vozidiel bezpečnostných služieb štátu či ochrany verejných činiteľov a diplomatických zborov, ale aj dlhodobo odstavených vozidiel a vrakov. V neposlednom rade majetkovoprávnemu usporiadaniu komunikácií a parkovacích plôch.



Asociácia má nadväzovať kontakty s európskymi a so zámorskými organizáciami podobného zamerania. Má víziu spolupráce s európskou parkovacou asociáciou (EPA) s novým sídlom v Bruseli a budovať a zlepšovať spoluprácu s najbližšími susediacimi parkovacími asociáciami.



Po založení PAMOS je v pláne rozbehnúť niekoľko pracovných skupín na riešenie najpálčivejších tém. Jedna z nich má byť legislatívna pracovná skupina. V pláne je aj rozšírenie radov asociácie.