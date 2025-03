Bratislava a Immocap podpísali memorandum pri projekte Istropolisu

Bratislava 6. marca (TASR) - Developerská spoločnosť Immocap a hlavné mesto Bratislava podpísali memorandum o porozumení a spoločnom postupe pri projekte nového Istropolisu, ktorý má vyrásť na Trnavskom mýte. Za kľúčový bod spolupráce považujú obe strany vybudovanie nového kultúrno-spoločenského priestoru. TASR o tom informoval developer.



"Veríme, že nový kultúrny stánok bude napĺňať víziu o novom mieste stretnutí a zážitkov. Zároveň je dôležité povedať, že projekt nového Istropolisu odpovedá aj na ďalšie aspekty strategického plánu mesta, a to konkrétne adaptáciou na klimatické zmeny, otázky budúcnosti brownfieldov a reaguje aj na vývoj demografie v meste," skonštatoval riaditeľ spoločnosti Martin Šramko.



Podnety k podobe a funkčnosti novej kultúrno-spoločenskej haly zo strany hlavného mesta vychádzajú aj z prieskumu, ktorý v roku 2022 realizovalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) medzi profesionálnymi organizátormi v oblasti podujatí a kultúry. Prieskum okrem iného potvrdil správne nastavenie kapacity sály pre podujatia na státie i sedenie aj potrebu občianskej vybavenosti. Poukázal taktiež na potrebu vzniku priestoru, ktorý dokáže rovnocenne pokryť potreby kultúrnych aj komerčných podujatí. Ako vzor bol označený Fórum Karlín v Prahe.



Developer predstavil vo februári inovovanú podobu nového Istropolisu na Trnavskom mýte v Novom Meste, ktorý má vyrásť na mieste asanovaného pôvodného Domu odborárov, známeho ako Istropolis. Projekt má právoplatné územné rozhodnutie a s výstavbou plánuje developer začať v lete.



Do hlavného mesta má projekt priniesť okrem dlho očakávanej kultúrno-spoločenskej haly aj bývanie a kancelárie. Má ísť o päť rezidenčných budov, tri kancelárske budovy a kultúrno-spoločenskú halu pre 3000 ľudí. Súčasťou projektu má byť aj 25.000 štvorcových metrov verejných priestranstiev, 7500 štvorcových metrov zelene, vnútroblokový park väčší ako Hlavné námestie, dve fontány či dve nové námestia. Vysadiť sa má aj 147 stromov či takmer 70 rôznych druhov rastlín.



Prvé tri budovy projektu plánuje developer dokončiť o 2,5 roka. Súčasťou prvej fázy výstavby má byť aj kultúrno-spoločenská sála s dokončením do konca 2029.



Budova bývalého Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Slúžila ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bola majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ju pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Odbory predali Istropolis súkromnému investorovi v roku 2017.