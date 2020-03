Bratislava a jej mestské časti dočasne zatvoria školy a škôlky

Bratislava 9. marca (TASR) - Základné, umelecké i materské školy ostanú od utorka (10. 3.) do konca týždňa zatvorené. O preventívnom opatrení v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu to po stretnutí so starostami mestských častí hlavného mesta uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Opatrenie vyplynulo aj z pondelkového oznámenia starostu Ružinova Martina Chrena, ktorý zverejnil na sociálnej sieti status, že u jednej z učiteliek materskej školy na Palkovičovej ulici bol ráno potvrdený nový koronavírus a nie je možné vylúčiť, že neprišlo k infikovaniu ďalších osôb. Vallo na pondelkovom brífingu zároveň oznámil, že ďalšou pozitívne testovanou je aj jedna vodička električky DPB.







Vallo pripomenul doteraz vykonané opatrenia na úrovni mesta i opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia štátu. Primátor oznámil, že hlavné mesto uzatvára svoje kultúrne, spoločenské a športové centrá vrátane zoologickej záhrady i zimného štadióna. Vallo takisto vyzval obyvateľov na zvýšené dodržiavanie hygienických opatrení, taktiež zvýšenú pozornosť a starostlivosť o zdravotný stav.







Starostovia rovnako apelovali na ďalších zriaďovateľov a požiadali ich o realizáciu preventívnych opatrení, to isté adresovali i smerom k organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí v hlavnom meste. "V tomto prípade by malo prísť plošné rozhodnutie z úrovne štátu," naznačili.