Bratislava a Košice získali grant na zvýšenie bezpečnosti chodcov

Bratislava 10. októbra (TASR) - Mestá Bratislava a Košice získali v rámci iniciatívy Asphalt Art Initiative nadácie Bloomberg Philanthropies grant na zvýšenie bezpečnosti chodcov využitím umenia na dopravnej infraštruktúre. Oznámila to nadácia s tým, že celkovo udelila 19 európskym mestám grant vo výške 25.000 amerických dolárov. Peniaze sú určené na projekty využívajúce umenie a dizajn na zvýšenie bezpečnosti na uliciach, revitalizáciu verejných priestorov a zapojenie obyvateľov miestnych komunít. Projekty majú byť zrealizované v budúcom roku.



Projekt "Milý asfalt, naveď ma do školy, prosím" pripravil Metropolitný inštitút Bratislava. Rieši problematiku bezpečnosti dopravy detí do školy. Ťažiskom maľby na asfalt bude predpolie Základnej školy Tbiliská, kde je v súčasnosti parkovisko. Tento projekt má za cieľ naštartovať transformáciu priestorov.



V Košiciach sa má zrealizovať projekt s názvom Čas spomaliť. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov a umožniť bezpečnú mobilitu cyklistov. Na Gorkého ulici sa má znížiť počet jazdných pruhov, skráti sa čas priechodu cez priechody pre chodcov a zlepší sa vnímanie uličného priestoru a priestoru námestia obyvateľmi mesta.