Bratislava a neziskovky budú spolupracovať ohľadom dostupného bývania

Bratislava 9. júla (TASR) – Organizácie Proti prúdu, Vagus a Návrat podpísali s mestom Bratislava memorandum o spolupráci v rámci projektu dostupného bývania so sociálnou podporou. Projekt na júnovom zasadnutí schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Ide o pilotný systém ukončovania bezdomovectva prostredníctvom dostupného mestského nájomného bývania a sociálnej podpory. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Projekt dostupného bývania s prvkami 'housing first' má poskytnúť rodinám bez domova a ľuďom bez domova v seniorskom veku či so zdravotným postihnutím okrem samotného bývania aj intenzívne sociálne poradenstvo, ktoré sa zameria najmä na udržanie si bývania, zdravia, stabilizáciu príjmov a rozvíjanie zdravých susedských vzťahov. V oblasti sociálnej podpory majú podľa hlavného mesta významnú úlohu zohrávať neziskové organizácie, ktoré majú najväčšie skúsenosti z projektov ukončovania bezdomovectva na princípoch prístupu 'housing first' a z práce s rodinami v kríze.



V ďalšom kroku budú na základe splnenia kritérií v štatúte vybrané osoby, ktorým bude daná možnosť uzavrieť nájomné zmluvy v nájomných bytoch hlavného mesta.



„Pilotne pôjde o šesť jednotlivcov či bezdetných párov bez domova, ktorí spolupracujú s organizáciami Vagus a Proti prúdu, a o tri rodiny v bytovej núdzi, ubytované v zariadení Fortuna, ktoré je zriadené hlavným mestom a ktoré budú spolupracovať s organizáciou Návrat," spresnila Rajčanová.