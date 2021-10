Univerzita Komenského sa dohodla na promenáde pri Karloveskom ramene

Bratislava 12. októbra (TASR) - Univerzita Komenského (UK), mesto Bratislava a bratislavská mestská časť Karlova Ves našli zhodu pre cyklistickú a pešiu promenádu pri Karloveskom ramene Dunaja v hlavnom meste. Promenáda má zabezpečiť spojenie cez kritický úsek popri Karloveskom ramene medzi Mostom Lanfranconi a Lodenicou. Všetky tri strany sa zhodli na záujme túto otázku čo najskôr uzavrieť a smerovať k spusteniu prác na budovaní promenády.



Pre bezpečné prevádzkovanie promenády je potrebné vyriešiť vlastníctvo pozemkov. Univerzita a mesto pripravili návrh na zámenu s tým, že aktuálne zostáva doladiť už len niekoľko nejasností. Primátor Bratislavy Matúš Vallo víta, že rokovania s UK o zámene pozemkov pokročili. "Verím, že návrh do konca roka predložíme do mestského zastupiteľstva a pán rektor do akademického senátu," poznamenal.



Rektor UK Marek Števček tvrdí, že nová promenáda by umožnila prepojiť ich internáty v Mlynskej doline s viacerými fakultami aj s hlavnou budovou rektorátu univerzity. "Nielen študenti bývajúci v Mlynskej doline, ale aj ďalší občania či turisti by získali možnosť výhodného a bezpečného dopravného spojenia, ktoré by bolo atraktívnou alternatívou k legendárnej autobusovej linke číslo 39," skonštatoval.



Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová podotkla, že zdanlivo krátke chýbajúce prepojenie promenády na brehu zátoky má omnoho väčší význam, ako sa na prvý pohľad zdá. "V Bratislave netreba zdôrazňovať význam bezpečného pešieho a cyklistického pohybu, ktorý je práve tu hojne využívaný nielen Karlovešťanmi, ale zabezpečuje spojenie s centrom mesta aj Devínu, Dúbravke a Devínskej Novej Vsi," skonštatovala.