VIDEO: Aktivisti protestujú na šiestich miestach pre ochranu klímy

Bratislava 7. októbra (TASR) – Na šiestich priestranstvách pred ministerstvami a vládnymi budovami v Bratislave sa v stredu koná protest v súvislosti s ochranou klímy. Pred úradom vlády aktivisti zablokovali vjazd pre vozidlá. O udalosti TASR informovala Lucia Szabová zo združenia Znepokojené matky, ktoré je jedným z organizátorov.



Cieľom je podľa nej upozorniť, že k problému otepľovania by vláda mala pristupovať spolupracujúco, nadrezortne a túto problematiku neriešiť roztrieštene medzi ministerstvami.







„Z niektorých ministerstiev vyšli štátni tajomníci a s protestujúcimi skupinami sa rozprávali. Šlo o ministerstvá, kde sme aj predtým videli ústretovejšiu komunikáciu a väčšiu snahu o riešenie témy klimatickej zmeny. Mrzí ma však, že úrad vlády napriek tomu, že má pomerne veľa právomocí v tomto smere, nás dlhodobo ignoruje,“ podotkla Szabová.



Dodala, že aktivita sa uskutočňuje počas celoeurópskych akčných dní v rámci iniciatívy Climate Care Uprising, ktorá sa koná v 17 krajinách EÚ. Ďalšími organizátormi protestu sú Greenpeace Slovensko, Študenti bez mena, Bod obratu a Extinction rebellion.



Stodeväťdesiat organizácií a hnutí z občianskej spoločnosti strednej a východnej Európy vyzvalo svoje vlády, aby podporili vyššie klimatické ciele, ktoré navrhovala Európska únia (EÚ). Vlády podľa organizácií potrebujú uplatniť víziu, reformy a inteligentné politiky, ktoré môžu súčasne riešiť hospodárske, zdravotné a klimatické krízy.



„EÚ nikdy vo svojej histórii nezmobilizovala toľko verejných peňazí, ktoré by nás mohli rýchlejšie priviesť ku klimatickej neutralite," pripomenula koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy Liliana Rástocká.



Iniciatívy Klíma ťa potrebuje spustila petíciu "Za klímu, za budúcnosť", ktorú podpísalo už viac ako 60.000 ľudí. Žiadajú v nej poslancov Národnej rady SR, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chcú, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom petície je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov EÚ.