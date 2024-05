Bratislava aktualizuje metodické pravidlá pre zmenu územného plánu

Bratislava 23. mája (TASR) - Hlavné mesto prichádza s aktualizáciou metodických pravidiel, ako by sa mali developeri podieľať na rozvoji územia. Ide o prípady transformácie veľkých území, pre ktoré bude potrebná zmena územného plánu. Novými pravidlami sa má posilniť pozícia mesta i záujem obyvateľov v rozvoji území a dostupného bývania. Developeri sa totiž majú podieľať aj na budovaní nosnej infraštruktúry. V prvom prípade sa to týka území, ktoré boli predmetom Mestskej urbanistickej štúdie (MUŠ) Mlynské nivy.



"Prvá metodika hovorila len o nájomných bytoch. Vzhľadom na komplexnosť Mlynských nív sa treba baviť o nárokoch na územie, na základnú a vyššiu občiansku vybavenosť," uviedol pre TASR Martin Berežný z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



V minulosti boli prijaté opatrenia, aby developeri participovali na mestskom rozvoji tým, že časť nadhodnoty zo zmeny územného plánu získa hlavné mesto od developera vo forme nájomných bytov. Táto politika vychádza z koncepcie mestskej bytovej politiky, ktorá identifikovala znižujúcu sa dostupnosť bývania. Pri transformácií väčších území však prichádza s doplnením pravidiel. Magistrát to odôvodňuje tým, že v území, kde nie je vybudovaná potrebná infraštruktúra (doprava, zeleň, občianska vybavenosť), je potreba investícií širšia ako len vo forme nájomných bytov.



"Aktualizáciou metodiky zmien územného plánu stanovujeme jasné a transparentné pravidlá pre všetkých záujemcov o rozvoj územia, na základe ktorých budú developeri jednoznačnejšie spoluzodpovední za dopravu, zeleň, školstvo či inú verejnú vybavenosť," zdôrazňuje bratislavský magistrát.



Pre územie, ktoré bolo predmetom MUŠ Mlynské nivy, bol upravený vzorec na výpočet koeficientu, ktorý predstavuje finančné vyjadrenie, akým sa developeri budú podieľať na budovaní potrebnej infraštruktúry v novozastavanom území. Koeficient pre rok 2024 bol stanovený vo výške 130 eur na meter štvorcový zo získanej hrubej podlažnej plochy využiteľnej na stavbu bytov (po zmene územného plánu). Súčasťou aktualizácie sú aj aktualizované pravidlá o indexácii koeficientu.



Referenčná výška všetkých kontribúcií sa pri danom koeficiente odhaduje na takmer 88 miliónov eur. Za použitia kontribúcie developerov pôsobiacich v predmetnom území predpokladá hlavné mesto vybudovanie časti električkovej radiály, mestského bulváru a parkov. Okrem toho plánuje mesto aj mestská časť Ružinov zapojiť na rozvoj daného územia poplatok za rozvoj. Výnos z poplatku za rozvoj je predbežne odhadovaný vo výške 36 miliónov eur, pričom 68 percent výnosu patrí Ružinovu a 32 percent hlavnému mestu.



Aktualizovanú metodiku pravidiel má hlavné mesto s developermi predrokovanú, v rokovaniach bude pokračovať. "Uvidíme, koľko hráčov ku koncu dňa pristúpi k podpisu zmluvy a bude predmetom zmeny územného plánu," poznamenal Berežný. Magistrát verí, že sa mu to podarí so všetkými aktérmi. Bez toho, aby bola podpísaná zmluva, nepôjde zmena územného plánu do mestského zastupiteľstva.



Mestské zastupiteľstvo zároveň pre ďalšie územia, ktorých by sa takéto zmeny v budúcnosti týkali, požaduje predloženie výšky koeficientu i skladby navrhovaných kontribúcií. Nové pravidlá sa totiž nevyhli kritike zo strany niektorých poslancov.