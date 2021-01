Bratislava aktuálne eviduje 40 ľudí bez domova s ochorením COVID-19

Bratislava 14. januára (TASR) - Mesto Bratislava momentálne eviduje 40 ľudí bez domova s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí sú umiestnení v karanténnom mestečku na Hradskej ulici. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Kapacita novovybudovaného mestečka je podľa jej slov v súčasnosti naplnená na viac ako dve tretiny. "Mesto počíta s možnosťou navyšovania kapacity, pri ktorom však bude nevyhnutné najmä doplnenie personálu, ktorý sa môže starať o klientov karanténneho mestečka za dodržania všetkých hygienických štandardov," spresnila Rajčanová.



Hlavné mesto zriadilo karanténne zariadenie na Hradskej na konci októbra 2020. Doposiaľ však magistrát nezaznamenal tak vysoký nápor pozitívne testovaných ľudí bez domova ako v posledných dňoch.



Bratislavská samospráva deklaruje, že naďalej funguje mestský terénny tím, ktorý ľuďom bez domova poskytuje osobné ochranné pomôcky, rúška, dezinfekciu a tiež potrebné informácie v súvislosti s ochorením.



Nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje pomoci ľuďom bez domova, na sociálnej sieti upozornila, že začiatkom januára sa u nich objavil prvý pozitívny prípad na ochorenie COVID-19. Po opakovanom hromadnom testovaní ľudí v zariadeniach neziskovky je aktuálne v karanténe viac než 40 ľudí bez domova. Priebeh choroby je u nich momentálne mierny. "Za posledných desať mesiacov sa nám podarilo udržať 300 ľudí denne v zdraví a bez šírenia nákazy, no v čase, keď sú čísla extrémne vysoké a ulicami Bratislavy sa nezadržateľne šíri vírus, to už pre nás nie je udržateľné," upozornila organizácia. Požiadala verejnosť o podporu a zároveň, aby zostala solidárna voči ľuďom na ulici.