Anonymný podnet týkajúci sa Pažítkovej sa objavil už vlani na jeseň

Bratislava 26. marca (TASR) – Podnet týkajúci sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove sa objavil už vlani na jeseň. Anonymný podnet v novembri 2020 doručili do Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP), postúpený bol Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK). Ombudsmanka Mária Patakyová verí, že podnet sa prešetrí, rovnako ako podozrenia z možného týrania seniorov v zariadení.



"Vzhľadom na nedostatok právomocí bol podnet postúpený Bratislavskému samosprávnemu kraju, do ktorého pôsobnosti patrí kontrola zariadení sociálnych služieb. Bratislavský samosprávny kraj ma informoval o tom, že vykoná kontrolu," uviedla pre TASR Patakyová.



Poznamenala, že jej kompetencie v pozícii verejnej ochrankyne práv sú jasne stanovené. Nie je oprávnená vykonávať priamu kontrolnú činnosť v zariadeniach, keďže tieto nie sú orgánmi verejnej správy. "V takýchto prípadoch môžem preskúmať len postup na to určených kontrolných orgánov," priblížila Patakyová. Za veľmi smutné a zároveň alarmujúce však považuje to, že takéto prípady sú v zariadeniach stále realitou. "Verím, že prípad bude riadne prešetrený, a hlavne v to, že k podobným situáciám už nebude dochádzať," zdôraznila.



Ombudsmanka tiež pripomenula, že oblasti starostlivosti o seniorov sa venovala v rámci systémových prieskumov zameraných na vykonávanie kontroly zariadení a na dodržiavanie práv klientov, ktorí v nich bývajú. Po ich vykonaní v roku 2019 navrhla Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR viacero opatrení týkajúcich sa kontroly v zariadeniach sociálnych služieb.



Išlo napríklad o zvýšenie frekvencie kontrol, jasné nastavenie právomocí kompetentných orgánov či vytvorenie štandardov pre dodržiavanie základných práv klientov. "Ministerstvo prisľúbilo zmenu a aj začalo s jej prípravou," podotkla Patakyová. Na systémové nedostatky plánuje upozorniť aj pri predkladaní výročnej správy v parlamente. Verí, že návrhy nájdu u poslancov odozvu.



Mestská časť Ružinov ako zriaďovateľ predmetného zariadenia prednedávnom informovala, že v zariadení odhalili prípady možného týrania seniorov. Polícia vedie trestné stíhanie vo veci zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby.



Mestská časť pre TASR uviedla, že žiadny z podnetov, ktoré jej boli v minulosti adresované v súvislosti s týmto domovom dôchodcov, nehovoril o týraní. Kontroly sa týkali najmä spôsobu vedenia a manažovania zariadenia či vedenia evidencie. "V priebehu celého uplynulého roka sme boli zo strany vedenia opakovane ubezpečovaní o bezproblémovom fungovaní inštitúcie a starostlivosti o klientov," povedala Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.



Situácia bola podľa nej o to komplikovanejšia, že od marca minulého roka bolo zariadenie pre pandemickú situáciu uzatvorené a nikto okrem klientov a zamestnancov doň nemohol vstúpiť. Pripomenula, že zriaďovateľ nemá kompetencie na vykonávanie všetkých kontrol.