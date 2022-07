Architektonická súťaž na novú zónu Janíkov dvor pozná víťaza

Bratislava 7. júla (TASR) – Architektonicko–urbanistická súťaž na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov dvor v bratislavskej Petržalke pozná víťaza. Stal sa ním ateliér A BKPŠ, ktorý navrhoval aj Národnú banku Slovenska, novú budovu Slovenského národného divadla či Slovenskú národnú galériu (SNG). TASR o tom informovala Annamária Krchňavá z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý súťaž s hlavným mestom a spoločnosťou Metro Bratislava zastrešoval.



"Víťazný návrh prezentuje nadčasový prístup k riešeniu nájomného bývania, strediska pre seniorov, Park and Ride parkovacieho domu či doplnenie chýbajúcej občianskej vybavenosti a škôlky. Návrh najlepšie reflektuje výzvy, ktorým čelíme," skonštatoval riaditeľ sekcie súťaží na MIB Marek Harčarík.



V priebehu najbližších dvoch rokov by sa mala podľa víťazného návrhu dopracovať projektová dokumentácia. So samotnou výstavbou sa začne po získaní všetkých potrebných povolení a obstaraní dodávateľa stavby. Odhadovaný rozpočet na polyfunkčnú zónu Janíkov dvor, v blízkosti ktorej má vzniknúť aj konečná zastávka novej električkovej trate, je 32 miliónov eur sDPH. Okrem novej výstavby čaká verejný priestor a širšie okolie revitalizácia.



V polyfunkčnej zóne Janíkov dvor na juhu Petržalky má vzniknúť 104 nájomných bytov, materská škôlka pre 80 detí, prevádzka opatrovateľskej služby pre 40 klientov a parkovací dom s kapacitou približne 470 miest pre autá s bezpečným stojiskom pre 100 bicyklov. Súčasťou novovzniknutej zóny má byť aj chýbajúca občianska vybavenosť, verejné toalety, obchody a tiež priestor pre rôzne služby.



Architektonicko-urbanistická súťaž mala dve kolá. Do prvého kola prišlo desať návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do druhého kola. Na druhom mieste v súťaži skončili architekti zo Superatelier, ktorým porota vytkla slabší urbanizmus a problematické clonenie parkovacieho domu. Tretie miesto patrí českému ateliéru MS architekti, ktorých návrh považuje porota za ekonomicky náročný.