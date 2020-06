Bratislava nie je spokojná s bezpečnosťou na karloveskej radiále

Bratislava 4. júna (TASR) – Mesto Bratislava chce sankcionovať zhotoviteľa stavebných prác modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, ak sa na stavbe nezlepší bezpečnosť. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo so svojimi spolupracovníkmi včera absolvoval na stavbe kontrolný deň a našiel viacero nedostatkov, na problémové miesta upozornili magistrát svojimi podnetmi aj viacerí ľudia.



"Trváme na lepšej bezpečnosti pre všetkých, keďže aj obyvatelia danej lokality sa počas modernizačných prác musia každý deň pohybovať v priamom okolí stavby," uviedol na sociálnej sieti Vallo.



Bezpečnosť chodcov nie je podľa magistrátu na niektorých úsekoch stavby dostatočne zabezpečená. Ide napríklad o dočasné priechody pre chodcov, šírku chodníkov, zabezpečenie jám, prípadne rôznych ďalších nebezpečných miest, na ktorých môže v dôsledku stavebných prác dôjsť k úrazu.



"Dostávame fotky, kde je evidentné, že bezpečnosť nie je dostatočná. Dohodli sme sa na postupe a v prípade, ak sa to nezmení, budeme sankcionovať takéto chyby na stavbe," podotkol primátor. Zhotoviteľ stavby podľa Valla prisľúbil nápravu a súčasné nedostatky by mali byť odstránené do budúceho týždňa. Niektoré chyby už napravil.



Hlavné mesto trvá na tom, aby sa neopakovali nedostatky, ktoré vznikli v prvej a druhej fáze modernizácie radiály.



"Apelujeme na zhotoviteľa, chceme urobiť čo najlepšiu kvalitu v najlepšom čase," skonštatoval šéf bratislavskej samosprávy. Zároveň potvrdil, že stavbu poznačila koronakríza a došlo k dočasnému zdržaniu niektorých stavebných procesov. Dokončenie prác na trati v pôvodnom septembrovom termíne by však podľa Valla zatiaľ nemalo byť ohrozené.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. V rámci stavebných prác modernizácie sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského).



Od 2. mája zhotoviteľ realizuje tretiu a zároveň poslednú etapu modernizácie radiály. Práce na najdlhšej a najkomplikovanejšej časti trate, od tunela po Molecovu, majú trvať do septembra a vyžiadali si viaceré zmeny v prevádzke MHD i dopravné obmedzenia.