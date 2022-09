Bratislava avizuje zintenzívnenie prác na električke v Petržalke

Na snímke konečná zastávka električiek Jungmannova. V Bratislave, 9. augusta 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 8. septembra (TASR) – Hlavné mesto avizuje postupné zintenzívnenie prác na výstavbe električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor. V súvislosti s výstavbou bude treba počítať aj s dopravnými obmedzeniami, o ktorých bude verejnosť včas informovaná. Na sociálnej sieti o tom informuje primátor Bratislavy Matúš Vallo.skonštatoval Vallo.V súčasnosti pracuje zhotoviteľ na výstavbe dočasnej obchádzkovej trasy cez Chorvátske rameno, na tzv. Bypasse 3. Slúžiť bude pre dopravu počas prác na súčasnom moste Rusovská cesta cez Chorvátske rameno. Vyzerať to bude tak, že Chorvátske rameno bude tiecť cez betónové rúry a autá bude jazdiť po násype, kde bude vyasfaltovaná cesta.Magistrát ubezpečuje, že práce miestnu flóru a faunu neohrozia. Požiadavky na ich ochranu zohľadňovala aj projektová dokumentácia. Mesto zároveň deklaruje, že spolu so zhotoviteľom dohliada na dodržiavanie ochrany životného prostredia počas celej doby výstavby. Vyplýva to podľa hovorkyne Bratislavy Dagmar Schmuckovej z viacerých dokumentov, ktoré sú súčasťou rozsiahlej zmluvy o dielo.uviedla pre TASR Schmucková s tým, že okolie novej križovatky bude následne upravené.Začalo sa tiež s prácami na základových konštrukciách mostného objektu a oporných múrov, ktoré nie sú blokované existujúcou komunikáciou. Práce podľa hovorkyne pokračujú aj pri Kostole sv. rodiny, v lokalite Romanova ulica - Betliarska ulica, kde odstraňujú náletové kroviny, po ktorých budú nasledovať zemné a výkopové práce. Práce sa mali obnoviť aj v lokalite Betliarska ulica - Janíkov dvor. Zároveň sa na celej stavbe realizujú prekládky inžinierskych sieti.doplnila Schmucková.Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Aktuálne sú to spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov.Práce na električkovej trati v Petržalke, ktorá sa má predĺžiť po Janíkov dvor, sa po mesiacoch útlmu pre rokovanie o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov opäť rozbehli v polovici augusta. Či sa stavba stihne v plánovanom termíne do konca roka 2023, bude podľa primátora Bratislavy Matúša Valla jasnejšie v septembri, keď má konzorcium predložiť aktualizovaný harmonogram prác. Kedy sa tak stane, hlavné mesto ešte nepovedalo.