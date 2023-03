Bratislavskí dobrovoľníci plánujú trhy dobrovoľníctva na školách

Bratislava 8. marca (TASR) – Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) plánuje organizovať trhy dobrovoľníctva pre mladých priamo na školách. Prvý z nich organizuje v stredu na Súkromnej spojenej škole British International School Bratislava. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z BDC, ktoré tým reaguje na zvýšený dopyt po dobrovoľníctve zo strany škôl a školských zariadení.



Študenti si budú môcť priamo na svojej škole vybrať neziskovú organizáciu aj aktivitu, do ktorej sa budú pravidelne zapájať. Myšlienka takéhoto trhu dobrovoľníctva vychádza podľa BDC aj z akademického kurikula škôl, keďže mnohé zaraďujú dobrovoľníctvo do učebných osnov ako formu alternatívneho učenia. Snahou je tiež pomôcť študentom pochopiť dôležitosť dobrovoľníckej práce v ich miestnej komunite.



"Dobrovoľnícke príležitosti predstaví študentom osem neziskových organizácií z oblastí histórie, životného prostredia, humanitárnej pomoci a udržateľnosti. Súčasťou prezentácie ich práce budú aj praktické workshopy," priblížila Bagalová.



BDC ešte pred pandémiou organizovalo pravidelne Trh dobrovoľníctva v Starej Tržnici, kde sa stretávali neziskové organizácie so záujemcami o dobrovoľníctvo. Koncept priamej komunikácie dobrovoľníkov s organizáciami chce zachovať aj v prípade študentov, s tým rozdielom, že Trh dobrovoľníctva pre mladých zorganizuje priamo na školách.



V súčasnosti má BDC niekoľko aktívnych spoluprác so školami v rámci Výchovy detí k dobrovoľníctvu vo veku od šiestich do 18 rokov. Žiaci a študenti sa zoznamujú s témou dobrovoľníctva a pomáhajú s jednoduchými, najčastejšie manuálnymi aktivitami.