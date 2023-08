V Bratislave organizujú tábor pre sociálne znevýhodnené deti

Bratislava 17. augusta (TASR) - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) organizuje budúci týždeň (21. - 25. 8.) v bratislavskej Dúbravke prvý dobrovoľnícky tábor na Slovensku. Sociálne znevýhodnené deti, najmä deti odídencov z Ukrajiny, ale aj matiek samoživiteliek získajú dobrovoľnícku skúsenosť a spoznajú svet neziskových organizácií. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z BDC.



"Sociálne znevýhodnené deti, najmä deti odídencov z Ukrajiny, chceme ďalej komunitne rozvíjať. Nielen pravidelným doučovaním predmetov, s ktorými majú problém, ale najmä nadviazaním nových sociálnych väzieb pri spoločne organizovaných aktivitách," vysvetľuje Bagalová.



Deťom sa prídu predstaviť vodiace psy z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy či umelci zo školy nového cirkusu (CirKusKus). Otestujú si tiež pamäť a logiku s hrami občianskeho združenia ŠkôlkarIQ a pôjdu vyvenčiť psov do Slobody zvierat. Vyskúšajú si tiež dobrovoľníctvo v praxi, a to pri maľovaní a záhradných prácach v Centre rodiny v Dúbravke.



BDC plánuje deti aj po skončení tábora zapájať do programov doučovania a výchovy k dobrovoľníctvu.