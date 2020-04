V Bratislave sa koná potravinová zbierka pre znevýhodnené rodiny

Bratislava 28. apríla (TASR) – Bratislavské dobrovoľnícke centrum vyhlásilo v čase pandémie nového koronavírusu potravinovú zbierku pre deti zo znevýhodnených, respektíve neúplných rodín. Zbierka #niesmenatomrovnako je určená na podporu tých rodín a detí, ktoré sú zapojené do dobrovoľníckych programov centra. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z BDC.



"Prispieť môže každý darovaním vybraných základných potravín, vždy v stredu popoludní v budove Luxoru v Starom Meste. Potravinovú pomoc rozdelíme a odvezieme prostredníctvom dobrovoľníkov každý štvrtok dopoludnia," približuje Bagalová s tým, že prvú potravinovú pomoc spojenú so zbierkou oblečenia a topánok odovzdalo centrum krízovému centru Dúha vo Vrakuni, ktoré má momentálne 30 obyvateľov, z toho 24 detí.



V rámci potravín je vítané napríklad trvanlivé mlieko, mäsové konzervy a paštéty, ryža, cestoviny, strukoviny, olej či rôzne cereálie. Z drogistického tovaru môžu darcovia doniesť pracie prostriedky, toaletný papier, detské šampóny či dezinfekčné mydlá a gély, ale aj papierové utierky a prípravky na umývanie riadu. Prípadným bonusom môže byť granko alebo piškóty.



BDC poukazuje na to, že obyvatelia krízových centier a nízkoprahových sociálnych služieb v hlavnom meste prežívajú náročné obdobie. "Okrem toho, že sa obávajú šírenia nového koronavírusu, deti nechodia do školy a prichádzajú o možnosť podpory a intervencie. Nepomerne náročnejší je aj prístup k poradenstvu a krízovej intervencii," upozorňuje BDC, ktoré časť svojich dobrovoľníckych programov realizuje online, ako napríklad doučovanie detí raz týždenne.



Doplňujúce informácie prípadných darcov v rámci vyhlásenej zbierky poskytne BDC na telefónnom čísle 0940 361 649.