O viac ako 70 percent sa znížil počet ohorkov okolo Štrkovca

Bratislava 28. novembra (TASR) – V okolí Štrkoveckého jazera v bratislavskom Ružinove sa znížil počet cigaretových ohorkov o 71 percent. Mestskej časti sa to podarilo behaviorálnymi opatreniami v rámci projektu s Envi-Pak Zelený bod a fakultou sociálnych a ekonomických vied. Takéto projekty označuje starosta Ružinova Martin Chren za lacné, jednoduché a pomerne účinné a vie si predstaviť ich využitie aj pri niektorých iných problémoch.



"Pri zabezpečovaní čistoty v celom meste sú jedným z najväčších problémov cigaretové ohorky, ktoré sa nachádzajú takmer všade a v podstate sa nedajú vyzbierať. Málokto vie, že ohorok sa len tak nerozloží a ohorky sú veľmi škodlivé. Každý cigaretový ohorok obsahuje až 140 jedovatých látok," uviedol pre TASR Chren.



Cieľom projektu bolo otestovať, či ľudia zmenia svoje správanie na základe podnetov a zároveň ich motivovať, aby na zem zahadzovali menej ohorkov. Osadených bolo viac odpadkových košov a rôznych tabuliek, na zemi pribudlo viacero nápisov, aj hravou formou. "Teším sa, že výskum dopadol dobre. Na jednom mieste sa znížil počet ohorkov na zemi o 60 percent, na druhom až o 71 percent," priblížil Chren. Obdobná metóda by sa dala využiť napríklad v okolí autobusových zastávok, prípadne v iných projektoch.



Takéto behaviorálne projekty nie sú podľa Chrena novinkou. Podobné opatrenie vyskúšalo začiatkom 90. rokov amsterdamské letisko, keď sa snažilo zlepšiť čistotu pánskych toaliet. Urobilo to, že do každého pisoáru umiestnili malý obrázok muchy. "Množstvo chlapov, ktorí "netrafili" pisoár, sa okamžite znížilo o 80 percent a celkové náklady na umývanie pánskych záchodov klesli o osem percent," podotkol Chren.