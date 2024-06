Bezbariérový prístup na Poliklinike Bezručova môžu začať realizovať

Bratislava 20. júna (TASR) - Poliklinika Bezručova v Bratislave získala právoplatné stavebné povolenie na realizáciu bezbariérového prístupu do budovy. TASR o tom informovala Silvia Jakubcová z manažmentu zdravotníckeho zariadenia.



"S prácami na vybudovaní bezbariérového prístupu by sa malo začať v krátkom čase," oznámila zástupkyňa Polikliniky Bezručova. "Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, budú sa môcť pacienti polikliniky tešiť z nového bezbariérového prístupu už na jeseň tohto roku," dodala.



Poliklinika získala rozhodnutie o povolení stavby od Stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v marci. Voči rozhodnutiu však vzniesla námietky súkromná spoločnosť, rozhodnúť musel preto odvolací orgán. Za výstavbu bezbariérového prístupu do budovy vznikla aj petícia, k 1. júnu mala 1955 podpisov.