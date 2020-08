Bratislava 11. augusta (TASR) - Bezpečnostnú situáciu v Bratislave považuje polícia za stabilizovanú. Celkový počet trestných činov výrazne medziročne klesol a súčasne bola udržaná úroveň ich percentuálnej objasnenosti. V roku 2019 bolo v Bratislave zaevidovaných 7411 trestných činov, z ktorých bolo 3601 objasnených (48,58 percenta). Vyplýva to zo Správy o bezpečnostnej situácii na území Bratislavy za rok 2019, ktorú vypracovalo vedenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave.



V hlavnom meste v minulom roku v porovnaní s rokom 2018 klesol počet zistených trestných činov, najmä majetkovej a mravnostnej trestnej činnosti. Pokles celkovej trestnej činnosti bol na území všetkých bratislavských okresov. "Najvýraznejší bol na území okresu Bratislava II. Celková kriminalita na území jednotlivých okresov bola nasledovná - 1469 v Bratislave I, 2104 v Bratislave II, 1257 v Bratislave III, 857 v Bratislave IV a 1724 v Bratislave V," spresnil v júni bratislavským mestským poslancom riaditeľ KR PZ v Bratislave Adrian Pavlík. Majetková trestná činnosť v roku 2019 tvorila takmer polovicu (45,77 percenta) celkového počtu trestnej činnosti zaznamenanej na území Bratislavy.



Z hľadiska vývoja bezpečnostnej situácie boli podľa polície prijímané opatrenia predovšetkým na úrovni jednotlivých policajných okresných riaditeľstiev, ako aj útvarov policajného krajského riaditeľstva najmä zvýšením a zefektívnením výkonu hliadkovej služby do lokalít, kde dochádza k najčastejšiemu páchaniu trestnej činnosti. Posilnené boli hliadky poriadkovej a kriminálnej polície v problematických častiach mesta so zameraním sa na monitoring Obchodnej ulice a blízkeho okolia, kde dochádzalo podľa polície k rôznej pouličnej, prevažne násilnej trestnej činnosti, a to najmä v nočnej dobe.



V súvislosti s minuloročnými sériovými krádežami vlámaním do bytov najmä v okolí Trnavského mýta v mesiacoch júl a august a v decembri, ktorých sa podľa polície pravdepodobne dopúšťali zahraničné skupiny páchateľov, boli na objasnenie tejto trestnej činnosti prijímané viaceré opatrenia.



Z hľadiska dopravnej nehodovosti v Bratislave minulý rok klesol počet dopravných nehôd, ale stúpol počet usmrtených. „Celkovo sa stalo v Bratislave 1268 dopravných nehôd, pri ktorých bolo osem osôb usmrtených, 40 ťažko zranených a 421 ľahko zranených,“ poznamenal Pavlík.



V prípade majetkovej trestnej činnosti v roku 2019 prevažovali podľa polície najmä krádeže vlámaním, z toho krádeže vlámaním do bytov, krádeže vecí z áut, krádeže motorových vozidiel a vreckové krádeže. Pri násilnej kriminalite, ktorá má z hľadiska minuloročnej štatistiky podiel na celkovej kriminalite v Bratislave 6,25 percenta, prevažujú trestné činy nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, lúpeží, vydierania a týrania blízkej a zverenej osoby.



Najviac trestných činov v roku 2019 násilného charakteru bolo v okrese Bratislava II, a to 143, najmenej v okresoch Bratislava III a IV, po 64. Najviac klesol počet násilných trestných činov v okrese Bratislava IV, nasleduje okres Bratislava I. V pôsobnosti KR PZ v Bratislave bolo v minulom roku evidovaných šesť vrážd, z toho štyri v Bratislave a dve v okrese Senec. Všetky boli objasnené.