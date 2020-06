Bratislavský bikesharing rozšíria do ďalších lokalít

Bratislava 16. júna (TASR) – Bikesharing Slovnaft Bajk, služba zdieľaných bicyklov, chce v tomto roku rozšíriť pokrytie v Bratislave, má záujem zahustiť existujúcu sieť dokovacích staníc a ísť aj do ďalších mestských častí. Pribudnúť majú aj nové bicykle. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



V Bratislave je možné si požičať zdieľané bicykle v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke na 83 dokovacích staniciach. V priebehu leta má pribudnúť 20 dokovacích staníc. Služba sa má rozširovať aj do ďalších mestských častí. Zahustiť by sa mala sieť v Novom Meste a nové stanice by mali pribudnúť v Rači, Vrakuni či vo Vajnoroch.



„Rozšírením chce bikesharing reagovať na meniace sa dopravné situácie v meste. Napríklad rekonštrukcia karloveskej radiály by mala priniesť nové dokovacie stanice v Karlovej Vsi," spresnila Rajčanová.



Mesto rokuje aj s univerzitami o možnosti umiestniť zdieľané bicykle na miestach, kde sa pohybujú študenti. „Máme záujem, aby čo najviac študentov využívalo bicykel ako dopravný prostriedok a nenastúpilo na paradigmu vlastníctva auta ako formy spoločenského statusu," podotkla hovorkyňa. Dokovacie stanice sa plánujú aj na všetkých železničných staniciach.



V Bratislave pribudne tento rok 150 nových bicyklov Slovnaft Bajk, celú flotilu tak bude tvoriť spolu 850 bicyklov. Nové bicykle budú mať oproti prvému modelu zosilnené predné vidlice, dlhšiu sedlovku, odolnejší uzamykací kábel a zosilnený zámok a ďalšie vylepšenia.



„Pripravujeme integráciu so systémom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ktorá má prepojiť používateľov MHD, aby na takzvanú 'poslednú míľu' použili zdieľaný bicykel. Zároveň chceme previazať vlakové stanice a univerzity či kampusy," povedal mestský cyklokoordinátor Tomáš Peciar.



Partnermi bikesharingu Slovnaft Bajk sú mesto Bratislava a spoločnosť Slovnaft. Od spustenia služby na jeseň 2018 najazdili užívatelia viac ako pol milióna jázd, pričom najdlhšia merala viac ako 50 kilometrov. Bicykle si užívatelia najčastejšie používajú v centre mesta, a to na dokovacích staniciach na Námestí SNP, Šafárikovom námestí a na Pribinovej ulici.