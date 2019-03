Bikesharing v Bratislave vstupuje do sezóny s väčším počtom bicyklov

Ponuka platná od začiatku apríla zahŕňa programy pre dlhodobé aj krátkodobé využitie služby, a rovnako myslí aj na študentov, mladých ľudí i učiteľov.

Bratislava 29. marca (TASR) - Služba zdieľaných bicyklov, bikesharing, v Bratislave vstupuje do novej sezóny. Jeho prevádzkovatelia tvrdia, že odstránili problémy z minuloročnej testovacej prevádzky a sľubujú väčší počet bicyklov i spustenie mobilnej aplikácie. Zároveň predstavili nový cenník. Ponuka platná od začiatku apríla zahŕňa programy pre dlhodobé aj krátkodobé využitie služby, a rovnako myslí aj na študentov, mladých ľudí i učiteľov. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Užívatelia si v novej cyklistickej sezóne budú môcť vybrať z troch základných programov, a to podľa miery využívania bikesharingu. "Nový cenník odráža to, čo sa predpokladalo už od začiatku, a síce, že po úvodnej testovacej fáze, počas ktorej sa dalo bicyklovať len za jedno euro, sa poplatky za využívanie služby dostanú na úroveň zodpovedajúcej hodnote tejto služby," vysvetľujú prevádzkovatelia.



Bikesharing sa podľa nich stal obľúbenou doplňujúcou formou prepravy k verejnej alebo individuálnej doprave v Bratislave. Do systému sa od začiatku služby v septembri 2018 registrovalo viac než 41.000 užívateľov, ktorí spolu spravili viac ako 220.000 jázd. „Už pri spustení služby sa vytvorila komunita užívateľov, ktorá nám pomáhala s vytipovaním bicyklov a staníc s poruchami a aktívne prichádzala s nápadmi na vylepšenie služby," spresnili prevádzkovatelia.



Aj vďaka podnetom verejnosti zjednodušili zamykací systém na bicykli, upravili komunikáciu na displeji bicykla, sprehľadnili zobrazovanie počtu bicyklov na webe a rozšírili kompetencie infolinky. Taktiež posilnili smart zámok a zvýšili jeho spoľahlivosť, nasadili sedačky pre vyššie osoby a zjednodušili orientáciu užívateľa v rámci jeho online profilu. "V druhej polovici apríla bude užívateľom k dispozícii aj mobilná aplikácia. Už začiatkom marca sa začalo aj s postupným zvyšovaním počtu bicyklov v uliciach Bratislavy. K dispozícii ich vtedy bolo 250 a ich počet sa naďalej zvyšuje. V priebehu apríla bude k dispozícii flotila s približne 400 bicyklami," spresnili.



Očakáva sa, že najvyšší počet bicyklov bude v letných mesiacoch. V jarných mesiacoch pribudnú aj nové dokovacie stanice v bratislavských mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka, v ktorých systém momentálne funguje. Prevádzkovatelia bikesharingu deklarujú, že sa podarilo znížiť chybovosť pri zobrazovaní dostupných bicyklov.