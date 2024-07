Bistro Ferdinand v Sade Janka Kráľa majú otvoriť v piatok

Bratislava 3. júla (TASR) - Bistro Ferdinand, ktoré bude fungovať v zrekonštruovaných priestoroch bývalého erotického salóna v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke, otvára svoje brány v piatok (5. 7.). Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Potvrdzujeme, že bistro Ferdinand v Sade Janka Kráľa sa otvára tento piatok o 9.00 h," spresnil Bubla s tým, že bistro bude počas týždňa fungovať od 10.00 do 22.00 h, cez víkendy a sviatky od 9.00 h.



Bistro Ferdinand má oživiť Sad Janka Kráľa od rána do večera, čo znamená, že prevádzka sa má prispôsobovať dennému a večernému režimu. V pláne je podávanie raňajok i obedov s mäsovou, vegetariánskou i vegánskou ponukou. Súčasťou bistra má byť tiež kaviarenská ponuka nápojov a koláčov. Vo večerných hodinách by sa mal koncept prevádzky zmeniť z bistra na reštauráciu.



Pomenovanie prevádzky Ferdinand má viacero dôvodov. Okrem toho, že je ako názov gastroprevádzky originálny či zapamätateľný, je zároveň úzko spojený s Bratislavou a Katedrálou sv. Martina, na ktorú sa návštevníci Sadu Janka Kráľa pozerajú a ktorá bola miestom korunovácií uhorských panovníkov. Najfrekventovanejšie meno korunovácií v Bratislave bolo práve Ferdinand. Zároveň však má byť názov aj poctou autorovi budovy, architektovi Ferdinandovi Končekovi.



Stavba od tímu architektov pod vedením Končeka z roku 1982 pôvodne slúžila všetkým návštevníkom parku. Bola tam prevádzka s občerstvením i zázemie pre pracovníkov údržby a správy parku. V roku 1995 sa objekt dostal do súkromného vlastníctva. Kúpu budovy schválili v marci 2021 bratislavskí poslanci, radnica sa s majiteľmi dohodla na cene 1,4 milióna eur bez DPH. K prevodu prišlo počas leta. Rekonštrukcia zanedbanej budovy sa začala v roku 2022.



Nový nájomca priestorov vzišiel z výberového konania.