V Bratislave vyhlásili súťaž na vianočné stánky pre neziskový sektor

Bratislava 15. júna (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom vianočných stánkov pre neziskový sektor. Neziskové organizácie, občianske združenia a kultúrne inštitúcie v pôsobnosti verejnej správy sa môžu prihlásiť do 30. júna. Zaregistrovať sa môžu na bkis.egrant.sk. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z BKIS.



"Odborná komisia bude hodnotiť jedinečnosť projektu, verejnoprospešnosť účelu, zapojenie znevýhodnených skupín, vzdelávací alebo osvetový charakter stánku. Ale aj skúsenosti a referencie jednotlivých organizácií," priblížila Lehocká.



Verejnú súťaž na prenájom stánkov pre výrobcov a predajcov, ktorých sortiment tvoria vianočné ozdoby, dizajnové výrobky, ručne robené úžitkové predmety i gastro, vyhlásilo BKIS už v máji. Prihlasovanie do tejto súťaže už bolo ukončené. Výsledky poroty by mali byť známe v týždni od 19. júna.



Vianočný Hlavný trh sa uskutoční od 23. novembra do 23. decembra na Hlavnom a Františkánskom námestí.