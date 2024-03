Bratislava bude centrom medzinárodnej diskusie o tvorbe miest pre deti

Bratislava 27. marca (TASR) - Mesto Bratislava bude koncom mája centrom medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplnejšie voči potrebám detí. Diskutovať na túto tému bude viac ako 30 svetových odborníkov. Stretnú sa na medzinárodnej konferencii Start with children: The Bratislava Summit 2024, ktorá sa bude konať koncom mája (28. - 29. 5.) v Starej tržnici.



"Konferencia je o ďalšom úsilí posunúť sa do špičky miest, ktoré sa usilujú zlepšiť svoju situáciu, čo sa týka detí. Je to prvá konferencia, ktorá dáva dokopy komplexný pohľad na deti v meste," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že ambíciou je byť lídrom, čo sa týka detí a starostlivosti o ne.



Troma hlavnými témami samitu budú udržateľné plánovanie mesta, tvorba verejných priestorov s ohľadom na potreby detí, klimatická odolnosť. Prvý deň má byť venovaný témam ako klimatická kríza, adaptácia na extrémne počasie, prosperujúce susedstvá a spoločnosť ako hra a každodenná sloboda. Počas druhého dňa by sa mali otvoriť témy ako vytváranie miest s deťmi, participácia, práca so susedstvom, mesto a starostlivé komunity či vzťah detí k prírode, vedenie detí k aktivizmu a deti a mobilita.



Konferencia má priniesť hlavný program aj sprievodné aktivity. Ponúkne prednášky, panelové diskusie, workshopy či prehliadky v historickom centre Bratislavy. O dôležitosti zamerať sa pri plánovaní miest prioritne na potreby detí budú hovoriť starostovia, primátori, architekti, urbanisti či ľudia zasadzujúci sa o záchranu planéty z celého sveta. V rámci sprievodného programu by mal byť otvorený aj Pavilón na hranie, ktorý je súčasťou projektu Mesto pre deti. Pripravené budú workshopy pre deti na témy urbánneho rozvoja, udržateľnosti či ekológie.



Medzinárodný samit organizuje Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.startwithchildren.com.