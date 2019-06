Bratislava bude hostiť majstrovstvá v karate, šachu i vo volejbale

Na európskom šampionáte v šachu sa v bratislavskej Inchebe predstavia mladí šachisti. Súčasťou turnaja budú aj semináre pre trénerov, rozhodcov, organizátorov a školenie učiteľov.

Bratislava 6. júna (TASR) – Bratislava bude po májovom svetovom šampionáte v ľadovom hokeji hostiť tento rok ďalšie významné športové podujatia. V júni to budú majstrovstvá sveta v karate WUKF, v auguste majstrovstvá Európy mládeže v šachu a na prelome augusta a septembra majstrovstvá Európy vo volejbale žien. Mesto Bratislava na tieto podujatia poskytne aj finančné dotácie, ktoré odsúhlasili mestskí poslanci.



Bratislava bude prvýkrát v jej histórii hostiť svetový šampionát v karate WUKF. "Do Bratislavy na týždeň zavítajú športovci z viac ako 50 krajín sveta a na 12 zápasiskách na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa predstavia najlepší svetoví karatisti vo všetkých vekových kategóriách," priblížilo mesto. Termín podujatia je 20. až 23. júna. Mesto podporí podujatie sumou 10.000 eur.



Na európskom šampionáte v šachu sa v bratislavskej Inchebe predstavia mladí šachisti. Súčasťou turnaja budú aj semináre pre trénerov, rozhodcov, organizátorov a školenie učiteľov. "Bratislava očakáva účasť minimálne 2500 účastníkov. Termín podujatia je od 1. do 11. augusta," spresnil magistrát. Samospráva šampionát podporí sumou 7500 eur.



Bratislava bude spolu s Tureckom, Maďarskom a Poľskom spoluhostiteľom majstrovstiev Európy žien vo volejbale na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, kde šesť európskych tímov odohrá svoju kvalifikačnú skupinu. "Mesto navštívi 800 priamych účastníkov a organizátori očakávajú návštevu minimálne 50.000 divákov. Termín podujatia je 18. augusta až 1. septembra," priblížilo mesto, ktoré na podujatie vyčlenilo dotáciu 10.000 eur.



Magistrát tvrdí, že tieto turnaje návštevou mnohých športovcov, fanúšikov a zástupcov médií z Európy a celého sveta výrazne zviditeľnia a spropagujú Bratislavu. Podľa samosprávy budú aj výrazným ekonomickým prínosom pre mesto, reštauračné, ubytovacie a iné zariadenia. "Akcie budú sprevádzané aj mnohými kultúrno-športovými akciami a rôznymi súťažami a vystúpeniami pre deti a mládež tak, aby ich čo najviac prilákali do hľadísk," podotklo hlavné mesto.